Emmené chez le vétérinaire pour être « euthanasié sans raison apparente », ce chiot de 10 mois prend un nouveau départ

Scooby-Doo n'avait même pas un an quand son propriétaire a décidé qu'il ne devait plus vivre. Il l’a amené chez un vétérinaire et lui a demandé de mettre un terme à la vie du quadrupède. Heureusement, le praticien n'a pas accepté cette requête et l'animal a plutôt été pris en charge par un refuge pour obtenir une seconde chance.

Il y a quelques jours, l'organisme de sauvetage Animal Concern Cumbria, basé en Angleterre, présentait Scooby-Doo sur ses réseaux sociaux. Le croisé Staffy et Cane Corso n’avait que 10 mois quand son propriétaire a décidé de l’abandonner, rapportait le NW Mail . Pire encore, il ne souhaitait même pas qu'il ait une seconde chance, car il a demandé à un vétérinaire de l’euthanasier. Ce que ce dernier a refusé.

Il arrive que certaines familles soient obligées de prendre la lourde décision de faire piquer leur animal pour des raisons de maladie, par exemple. C'est une option généralement proposée par le praticien et très difficile à vivre. Dans le cas de Scooby-Doo, il n'en était rien. Rien ne justifiait le choix de son propriétaire : « Il a brisé le cœur d’un vétérinaire après avoir été emmené pour être euthanasié... sans raison apparente », assurait les membres d’Animal Concern Cumbria.

Animal Concern Cumbria

Un acte impossible

Pour le vétérinaire, il n'était pas question d'ôter la vie du canidé, qui avait encore de très longues années devant lui. Il a donc pris contact avec l'association, qui a récupéré le toutou pour prendre soin de lui. Le personnel a alors fait la connaissance d'un « merveilleux garçon » qui avait encore tout à apprendre du monde.

Heureusement, du fait de son jeune âge, Scooby-Doo est encore très insouciant. Il est plein d'énergie et attend désormais de trouver sa perle rare, celle qui pourra l'accepter comme il est et lui apprendre à devenir un toutou adulte : « Il cherche un patient, aimant foyer où il pourra continuer à grandir en confiance, et peut-être aussi voler une place sur votre canapé », écrivaient ses sauveteurs.

Suite à la publication de ces derniers sur Facebook, quelques personnes se sont déjà manifestées dans la section des commentaires pour avoir plus de précisions sur la boule de poils. Espérons qu'elle trouve bientôt une famille aimante !