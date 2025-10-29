  1. Woopets
  5. « Elles gagnent en confiance chaque jour », privées de la vue et de l’ouïe, 2 Bouledogues Français se rencontrent pour la première fois sous le regard bienveillant de leur famille d’accueil

dans la catégorie Emotion

Famille d’accueil expérimentée, Kelly Sayer a récemment accueilli chez elle 2 chiens sourds et aveugles avec un lourd passé. Les animaux ne se connaissaient pas, mais la bénévole a tenté un rapprochement. Les internautes ont été submergés par l’émotion en assistant à une scène très émouvante qui en dit long sur le soutien émotionnel que peuvent s’apporter mutuellement les animaux.

Illustration : "« Elles gagnent en confiance chaque jour », privées de la vue et de l’ouïe, 2 Bouledogues Français se rencontrent pour la première fois sous le regard bienveillant de leur famille d’accueil"
© @kellyfosters / TikTok

Kelly Sayer n’est pas une totale inconnue. Nous avions eu l’occasion de la présenter au moment de sa prise en charge de 2 chiots touchés par un problème de fente palatine, problème également connu personnellement par Kelly par le biais de son fils atteint lui aussi. Cette fois-ci, la mère d’accueil a également permis une belle avancée à ces 2 Bouledogues Français, Neve et Nala, qui sont tous les 2 privés de la vue et de l’audition.

Illustration de l'article : « Elles gagnent en confiance chaque jour », privées de la vue et de l’ouïe, 2 Bouledogues Français se rencontrent pour la première fois sous le regard bienveillant de leur famille d’accueil

@kellyfosters / TikTok

« Heureux d’être ici »

La bénévole qui réside à Sacramento (Californie, États-Unis), a partagé le déroulé de sa nouvelle prise en charge avec Newsweek, qui a pu constater l’aide précieuse amenée par cette femme expérimentée, en particulier pour les cas difficiles.

Au moment d’accueillir Neve, 2 ans, et Nala, 9 mois, Kelly a pu voir qu’ils étaient tous les 2 « heureux », malgré tous les obstacles traversés.

Illustration de l'article : « Elles gagnent en confiance chaque jour », privées de la vue et de l’ouïe, 2 Bouledogues Français se rencontrent pour la première fois sous le regard bienveillant de leur famille d’accueil

@kellyfosters / TikTok

Neve avait été utilisée pour la reproduction, et abandonnée par son propriétaire lorsque ce dernier s’est rendu compte que les chiots qu’elle portait étaient décédés.

Nala quant à elle a été abandonnée après que son éleveur se soit aperçu qu’elle était aveugle.

Illustration de l'article : « Elles gagnent en confiance chaque jour », privées de la vue et de l’ouïe, 2 Bouledogues Français se rencontrent pour la première fois sous le regard bienveillant de leur famille d’accueil

@kellyfosters / TikTok

Des points communs qui rapprochent

Les 2 jeunes chiennes sont aveugles et sourdes. Une partie ou l’intégralité de leurs handicaps avaient été niés par leurs anciens propriétaires. Elles ont des besoins différents, mais leur placement chez la bénévole est essentiel, on le comprend. Cette dernière expliquait : « Neve a malheureusement eu d’autres problèmes de santé alors qu’elle était entre nos mains, donc le refuge et moi avons décidé qu’il valait mieux qu’elle reste avec moi. Nala quant à elle est en très bonne santé et apprend, elle gagne en confiance tous les jours ».

Une fois mises en sécurité, Kelly a organisé une rencontre entre les 2 chiennes, et a filmé la scène.

@kellyfosters

My 2 deaf and blind foster dogs met for the first time! Neve was a little unsure at first but then she relaxed. They both wanted in my lap! So proud of these uniquely abled girls. @roadogsrescue #dogsoftiktok #rescuedog #deaf #blind #frenchbulldog

? Whimsical Woods - Maxtracks

Sous les encouragements des internautes

Avec leur passé lourd, rien n’est facile pour les chiennes. La rencontre entre les 2 compagnes est pourtant très touchante. Elles composent avec leurs difficultés respectives et semblent prêtes à s’apprivoiser, sous le regard encourageant de leur maman de transition. La vidéo se termine alors que les 2 boules de poils ont trouvé refuge sur les genoux de Kelly.

