Elle tombe sur la photo d'une chienne abandonnée dans une station de métro et décide d'aller la voir

Heather Hamm adore les chiens et songeait depuis quelque temps à en adopter un. Alors, quand elle a récemment vu une publication Instagram au sujet d’un canidé en détresse, elle n’a pas hésité à intervenir.

La jeune femme était d’autant plus surprise de découvrir cette triste photo que cette dernière était postée sur une page dédiée non pas aux animaux de compagnie perdus, mais aux objets (meubles et autres) dont les propriétaires n’ont plus besoin et qui peuvent intéresser d’autres personnes.

« Urgence ! Besoin d’aide ! Quelque vient juste d’attacher cette chienne à un poteau dans une station de métro ! […] Quelqu’un a abandonné un chien terrifié ! », pouvait-on lire dans le post en question.

L’incompréhension et l’inquiétude pouvaient effectivement se lire dans les yeux de la chienne, une croisée Pitbull.

Heather Hamm a immédiatement sauté dans un taxi pour se rendre à la station de métro en question, celle de Fulton Street en l’occurrence. A son arrivée, elle a trouvé l’animal entouré d’officiers de police.

« Elle a tout l’air de vous aimer »

En discutant avec eux, elle leur a demandé si elle pouvait l’emmener. Ce à quoi l’un d’eux a répondu par l’affirmative. « Elle a tout l’air de vous aimer », a ajouté le policier.



La zone où elle avait été abandonnée n’était couverte par aucune caméra de surveillance. Elle n’avait pas été choisie par hasard par l’auteur de cet acte ignoble, qui ne sera donc probablement jamais identifié.

Heather Hamm, elle, était totalement sous le charme de la chienne. Elle lui a même vite trouvé un nom : Peaches. « Je l’ai appelée [par son nouveau nom] et elle a réagi. Donc je pense que c'est déjà son nom », dit-elle à ABC 7.

Peaches a ensuite été vue par un vétérinaire, qui n’a pas détecté de puce d’identification chez elle. Il a estimé son âge entre 6 et 9 mois et elle est en bonne santé.