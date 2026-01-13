« Elle tenait à peine debout », une Husky squelettique et ses 7 chiots sauvés de l'enfer

Un sauvetage canin a récemment eu lieu près du Mans : 12 loulous, dont 7 chiots et leur génitrice, privés des conditions élémentaires de vie et vivant dans un environnement insalubre, ont été retirés à un couple. Grâce à l’intervention de la DDPP et de la Fondation 30 Millions d’Amis, ils vont enfin pouvoir bénéficier de soins, d’attention et d’un avenir plus réjouissant.

Ils affirmaient les avoir sauvés de leurs mauvaises conditions de vie alors qu’ils les privaient du minimum de bien-être… 12 chiens détenus par un couple de particuliers près du Mans, dans la Sarthe, peuvent désormais prétendre à un avenir serein après l’intervention de la Fondation 30 Millions d’Amis, rapportait celle-ci sur son site .

L’association avait été sollicitée début décembre 2025 par la DDPP (Direction départementale de la protection des populations) après la découverte des canidés. 11 d’entre eux étaient gardés dans d’étroites cages à l’intérieur d’un garage.

“L’un vivait dans une cage tellement petite qu’il n’avait pas la place pour s’asseoir ou se lever. Il restait par conséquent couché en permanence et avait les pattes engourdies”, détaillait une inspectrice de la DDPP.

Encagés également, une femelle Husky extrêmement maigre et ses 7 chiots n’ayant pas encore atteint l’âge du sevrage ne pouvaient pas avoir accès à la gamelle d’eau laissée de l’autre côté des barreaux. La mère “tenait à peine debout” au moment du sauvetage.



Le seul chien qui n’était pas enfermé est un croisé Setter qui semblait en bonne santé. Le groupe de rescapés comprend un 2e Husky Sibérien et un Beauceron.

“Pas un seul regard ou la moindre attention”

L’inspectrice de la DDPP était choquée non seulement par le sort réservé aux canidés âgés de quelques mois à 5 ans, mais aussi par l’attitude du couple au moment de leur prise en charge par l’équipe de la Fondation 30 Millions d’Amis. Les intéressés n’ont “pas adressé un seul regard ou la moindre attention à l’égard de leurs animaux, raconte-t-elle. Au contraire, ils semblaient s’impatienter !”

Les chiens secourus ont été confiés au refuge 30 Millions d’Amis de La Tuilerie, en Seine-et-Marne. Ils reçoivent soins et attention en attendant de pouvoir être proposés à l’adoption.