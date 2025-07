Elle se lie d'amitié avec un chien contraint de vivre dehors en permanence malgré les fortes chaleurs, et lui promet une vie meilleure

Au cours du mois de juin, une Texane du nom de Desiree Reyes a croisé le regard triste d’un chien laissé seul dans une cour, sous une chaleur étouffante. Inquiète pour son bien-être et sa santé, la bonne samaritaine lui a rendu visite tous les jours, jusqu’à ce qu’elle puisse le libérer.

Alors qu’elle se promenait avec ses 2 compagnons à 4 pattes, Desiree Reyes a rencontré un Cocker arborant un regard abattu dans une cour, alors que le mercure affichait plus de 30 °C. « J’avais déjà vu un autre chien à l’extérieur de cette maison il y a quelques années, confie la bonne samaritaine à la rédaction de The Dodo, il était toujours dehors, même les jours de chaleur et de pluie. »

Après avoir essayé, en vain, de convaincre les propriétaires de le rentrer, Desiree n’a plus jamais revu cette pauvre boule de poils. « Quand j’ai vu un autre chien dans le jardin, j’ai su qu’il était prévu qu’il reste tout le temps dehors, poursuit-elle, nous avions connu des journées à 32 °C à Houston, et ce n’était même pas le pic de l’été. »

Enfin libre !

Impuissante sur le moment, Desiree lui a promis de passer tous les jours. En effet, la Texane a pris l’habitude de lui apporter des friandises chaque matin, mais également de l’eau. « Il courait vers la clôture pour nous saluer en remuant la queue, explique-t-elle, c’est devenu le moment fort de sa journée et de la nôtre. »

À mesure que le temps passait et que la chaleur s’intensifiait, la bonne samaritaine s’inquiétait de plus en plus pour son petit protégé. Elle a donc décidé de laisser un mot sur la porte d’entrée afin de rappeler la loi concernant les chiens qui nécessitent un abri adéquat. Sans grande surprise, ce geste n’a donné aucun résultat.

Un jour, alors qu’une tempête menaçait le quartier, Desiree a pris son courage à 2 mains et a interpellé les propriétaires des lieux. À la suite d’une brève conversation avec ces derniers, elle a appris que l’animal n’était pas autorisé à entrer dans la maison.

Lorsqu’elle leur a demandé s’ils pouvaient l’abandonner pour qu’il mette la patte sur un foyer meilleur, ils ont tendu la laisse sans poser de questions. Ce fut un énorme soulagement pour la sauveteuse, mais aussi pour le toutou baptisé Benny.

Un nouveau départ

« Benny a couru droit vers ma maison, tout excité, où il a été accueilli par mes 2 Labradors », précise Desiree. Après l’avoir installé chez elle, la bonne âme a contacté Tracey Cline, la fondatrice de l’association Rescue Texas. Grâce à sa puce électronique, elle a découvert que Benny avait été acheté par une première famille lorsqu’il était chiot, mais qu’il a été relogé vers l’âge de 2 ans parce qu’il avait « trop d’énergie ».

Déterminée à l’aider, Desiree s’est constituée famille d’accueil, le temps de lui trouver des adoptants aimants et responsables. « Maintenant, c’est un chien complètement différent, déclare-t-elle, son moral s’est amélioré du jour au lendemain. Il adore se balader. […] Il est incroyablement gentil, joueur dehors, mais calme à l'intérieur. »

À l’heure actuelle, Benny s’épanouit dans son foyer d’accueil. Il attend patiemment la famille de ses rêves, mais sa bienfaitrice est convaincue qu’elle se manifestera bientôt.

