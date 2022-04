Un chien volé refait surface 18 jours plus tard à près de 30 kilomètres de chez lui

Après maints rebondissements, les propriétaires de Chiko l’ont enfin retrouvé sain et sauf. Ce chien avait été volé 18 jours plus tôt. Des cambrioleurs avaient profité de leur départ pour un faux rendez-vous où ils étaient censés récupérer le Bouledogue Français, pour s’introduire chez eux et leur dérober des biens.

2 semaines et demie après sa disparition, un chien volé a retrouvé les siens après avoir été déposé à des dizaines de kilomètres de son domicile, rapportait Global News le 4 avril.

Chiko, un Bouledogue Français, s’était volatilisé le 17 mars dernier. Ses propriétaires Rachel Zacharias et Braden Fauchoux, qui habitent Saskatoon dans la province canadienne de la Saskatchewan, ne tenaient aucune piste malgré leurs incessantes recherches.



Le couple restait sans nouvelles du chien jusqu’au 26 mars. Ce jour-là, ils avaient reçu un appel anonyme ; à l’autre bout du fil, la personne leur donnait rendez-vous à 23 heures locales à Martensville, ville située à une quinzaine de minutes de route du domicile familial. Arrivés au lieu et à l’heure convenus, les maîtres du canidé n’ont toutefois trouvé personne. En fait, ils venaient de tomber dans un piège.

La maison de ses maîtres cambriolée

Revenus bredouilles à la maison, ils ont, en effet, découvert avec effroi que celle-ci avait été visitée pendant leur absence. On avait profité de leur départ pour s’introduire chez eux par effraction et emporter différents biens de valeur : des bijoux, des appareils photos et de l’argent notamment. Sans parler des dégâts matériels.

Une terrible épreuve pour Rachel Zacharias et Braden Fauchoux, mais c’était surtout le sort de leur ami à 4 pattes qui les préoccupait.

Puis, le matin du lundi 4 avril, nouvelle prise de contact anonyme. On leur a envoyé un message dont l’auteur prétendait ne pas être impliqué dans le cambriolage et expliquait qu’il voulait simplement leur rendre leur chien. Un autre rendez-vous a été donné à Osler, à 28 kilomètres au nord.

Cette fois-ci, d’autres personnes s’y sont rendues à la place du couple à la demande de celui-ci. Chiko était bel et bien là, laissé dans une cage de transport à l’endroit indiqué. Sain et sauf, le Bouledogue Français a été ramené à sa famille, soulagée.



« C'était long, 18 jours »

La police locale n’a pu identifier aucun suspect pour le moment. L’enquête se poursuit. « Nous pensons que la ou les personnes qui ont volé Chiko sont en quelque sorte impliquées dans le cambriolage », indique le sergent Jacqueline Spence, de la Gendarmerie royale du Canada.

Rachel Zacharias et Braden Fauchoux ont remercié tous ceux qui se sont mobilisés pour les aider à retrouver Chiko, notamment via les réseaux sociaux. « Je suis contente qu'il nous soit finalement revenu sain et sauf après 18 jours. C'était long, 18 jours », confie la maîtresse du chien.