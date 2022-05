Elle pense adopter un chiot Bouledogue Français de pure race, mais elle vit un "choc" quand il commence à grandir

Acheter son chiot sur un site de petites annonces peut engendrer des surprises, comme en témoigne l’histoire de Bethany Cupples, jeune femme résidant au Royaume-Uni. Son chiot Bouledogue Français pure race a très vite dévoilé un aspect plutôt original pour les standards de la race.

Bethany Cupples, 21 ans, a souhaité faire un cadeau plein de douceur à sa mère en lui offrant un chiot Bouledogue Français. Pour ce faire, elle s’est dirigée sur la plateforme de petites annonces en ligne britannique Gumtree. Elle y déniche Luna, un adorable chiot de 5 semaines, prête à être adoptée pour plus de 700 euros et qui arbore un pedigree pure race. En grandissant, Luna a pourtant étonné ses propriétaires en dévoilant un physique hors normes.



Bethany Cupples / TikTok

Après quelques semaines, la surprise

Luna a complètement conquis son foyer dès son arrivée. Son caractère joueur et son joli minois ont fait craquer les cœurs. Cependant, quelques semaines seulement après son arrivée à la maison, c’est l’étonnement général.

Luna développe une fourrure hirsute et un museau bien trop long pour s’apparenter à celui des Bouledogues Français. Il était évident que la jeune chienne noire cachait un secret.

Toute la famille part donc en quête de réponses chez le vétérinaire local qui leur révèle que leur petit canidé est né d’un croisement entre un Bouledogue Français et un Yorkshire Terrier.



Bethany Cupples / TikTok

La race de Luna a été une stupéfiante, mais pas une déception !

Bethany explique au journal The Sun : Luna « a rendu notre famille entière et nous ne la changerions pour rien au monde, elle a la personnalité la plus étonnante et est une personne amusante. » Elle déclare également avoir souhaité une « Frenchie de race pure, achetée pour 713 euros, et c’est ce qu’elle est devenue ». Au nom de toute la famille, Bethany assure également : « peu importe la race ou le prix, nous l'avons accueilli dans notre maison familiale à bras ouverts ».

La jeune maîtresse a posté une vidéo sur TikTok qui montre l’évolution du physique de Luna. Devenue virale et suscitant de nombreuses réactions, Luna est devenue une vraie star qui arbore ses différences avec fierté