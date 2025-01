Elle interrompt son ultra-marathon pour venir en aide à un chien perdu en montagne et termine malgré tout à la 3e place

En prenant part à une très longue course qu’elle a terminée au bout de près de 90 heures d’efforts, une secouriste anglaise n’a pas seulement signé un bel exploit sportif ; elle a également sauvé une vie, celle d’un chien perdu en pleine montagne, et lui a permis de rentrer auprès de sa famille.

Clëo Bishop-Bolt aime à la fois les défis et les animaux. Elle l’a démontré récemment, alors qu’elle participait à la Montane Winter Spine Race. Cette course s’étend sur 260 kilomètres entre le nord de l’Angleterre et la frontière écossaise.

La jeune femme est membre de d’une équipe de secours en montagne locale, la Northumberland National Park Mountain Rescue Team (NNPMRT). Elle prenait d’ailleurs part à l’épreuve pour récolter des fonds au profit de l’organisation en question.

Clëo Bishop-Bolt s’était engagée sur l’ultime étape de l’éprouvante compétition en étant fatiguée, mais extrêmement motivée. Elle était loin de s’attendre à ce qui allait se produire pendant qu’elle finissait son parcours.

Alors qu’elle passait près du sommet de Cheviot dans le comté du Northumberland, « ce chien est apparu tout d’un coup près de moi et m’a devancée en courant dans l’obscurité », raconte-t-elle à la BBC.

« Je pouvais l’entendre gémir et pleurer »

Elle pensait d’abord être prise d’hallucinations, comme cela lui était arrivé sur une précédente course. Au bout de quelques secondes, elle a compris que le canidé qu’elle avait sous les yeux était bien réel et qu’il avait besoin d’aide. « Je pouvais entendre le pauvre [chien] gémir et pleurer, poursuit-elle. Il faisait si froid là-haut ».

Le quadrupède ne portait pas de collier. Paula Dimond, une autre participante à la Montane Winter Spine Race, a alors eu l’idée d’attacher un vêtement en guise de laisse. Les 2 athlètes ont ensuite contacté les organisateurs de la course, qu’elles ont retrouvés au prochain poste de secours de la course. Le chien y a été pris en charge et réconforté.



Peu après, le propriétaire a été retrouvé. Il a pu récupérer son ami à 4 pattes dans la vallée. Il en est évidemment reconnaissant à Clëo Bishop-Bolt, qui a, en plus, réussi à décrocher la 3e place après avoir bouclé la distance en 88 heures.

