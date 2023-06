« Elle attendait d'être secourue » : une chienne blessée suscitant l’indifférence humaine compte sur sa bonne étoile pour se faire adopter (vidéo)

Souvenez-vous : l’année dernière l’équipe rédactionnelle de Woopets a été contactée par l’association Elias and friends pour mettre en lumière Oscar, un chien à 3 pattes victime de l’indifférence humaine . Adopté en France, l’animal coule désormais des jours heureux au sein de sa nouvelle famille. Aujourd’hui, c’est une autre histoire de sauvetage qui nous vient tout droit du Liban. Celle de Java, une chienne âgée d'environ 3 ans en quête d’un foyer pour la vie…

« J’ai quitté le Liban en juillet 2022, mais il est hors de question de la laisser tomber. Je ne serai apaisée que lorsqu’elle sera enfin dans sa famille pour la vie », déclare Marie de l’association Elias and friends au micro de Woopets.

« Elle », c’est Java. Telle une étoile qui brille dans les profondeurs de la nuit, la chienne à la robe immaculée a attiré l’œil de la bénévole 2 mois avant son départ. Seule et désemparée, elle errait comme une âme vagabonde près de l’aéroport de Beyrouth dans l’espoir de saisir une main salvatrice.

Sa patte arrière relevée était visiblement assaillie par la douleur. Son regard implorant se perdait dans le cortège de passants, qui la repoussaient. C’est en attendant un taxi pour rejoindre le centre-ville que Marie a découvert l’ombre blanche.

« Il était minuit, je vivais en appartement avec 10 chats. Je me suis résolue à la laisser là pour l’instant, n’ayant aucune solution à lui offrir », précise-t-elle.

© Elias and friends

Sur le chemin de l’espoir

« Le lendemain, après avoir cogité toute la nuit, j’ai emprunté une voiture et demandé à un ami de me rejoindre sur le parking de l’aéroport, poursuit notre interlocutrice, j’ai mis seulement quelques minutes à la retrouver. » Prostrée dans un coin constellé de déchets, la chienne attendait toujours un signe de la providence.

Pour gagner sa confiance, Marie lui a servi quelques croquettes qu’elle a grignotées sans grand intérêt. Ce que Java désirait plus que tout ? Qu’une belle personne remplisse non pas son estomac, mais son cœur avec une tonne d’amour.

© Elias and friends

« J’ai essayé de la caresser et ça a été le déclic pour elle ! Je l’ai donc fait avancer vers ma voiture. Elle me suivait, toujours sur 3 pattes, mais toute guillerette, se souvient Marie, elle attendait d’être secourue et d’être avec des humains… »

Une fois dans le véhicule, direction le cabinet vétérinaire ! L’œil de lynx de l’appareil de radiographie a détecté non seulement une fracture, mais aussi des plombs. Durant l’examen clinique, le praticien a aussi indiqué que la patiente pouvait avoir mis au monde des petits.

Après avoir appris cette nouvelle, Marie et son acolyte sont partis à la recherche d’éventuels chiots. « Nous ne les avons pas trouvés, souligne notre source, une pratique récurrente est de jeter les femelles à la rue et de garder leurs bébés pour les vendre... »

© Elias and friends

Qui donnera une chance à Java ?

Vaccination, stérilisation, chirurgie… Marie a totalement pris en charge son adorable protégée. Pendant sa convalescence, qui a duré plusieurs semaines, la rescapée a été placée en refuge. Hélas, « elle n'y était pas heureuse en raison de la surcharge et de la tension générée par les 150 chiens ».

Ainsi, depuis le mois de septembre, Java passe de famille d’accueil en famille d’accueil. Son plus grand rêve ? Mettre la patte sur des personnes prêtes à lui consacrer du temps et à lui offrir énormément d’amour.

© Elias and friends

« Java adore particulièrement les enfants, indique sa bienfaitrice, qui cherche à la rapatrier en France pour booster ses chances d’être adoptée, elle peut se montrer réactive avec les autres femelles. Des éducateurs canins sont très confiants et disent que cela peut se régler facilement avec des cours d’éducation et une famille investie. »

La belle au pelage couleur de neige trouvera-t-elle le bonheur ?

© Elias and friends

Vous souhaitez devenir famille d’accueil pour Java et la préparer à sa future adoption, ou lui ouvrir définitivement les portes de votre maison ainsi que de votre cœur ? Merci de contacter directement l’association Elias and friends :