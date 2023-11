Elle annonce partir en virée shopping, mais à son retour avec un chiot, la réaction de son mari est mémorable (vidéo)

Jamie et son mari possédaient déjà deux canidés. Un Berger Blanc Suisse, et un croisé Pitbull. Tous deux avaient été adoptés dans des refuges. Depuis, le couple envisageait d’ajouter un autre membre à la famille. Alors quand Jamie a repéré un chiot Bouvier Bernois adorable et disponible à l’adoption, elle a eu l’idée de faire une belle surprise à son conjoint.

Jamie a prétendu aller chercher une boisson

Jamie avait déjà rencontré et adopté le Bouvier Bernois, qui a par la suite été appelé Tuck. Mais il était maintenant temps d’aller le récupérer, et elle souhaitait être discrète pour que son mari ne se doute de rien.

La jeune femme a donc déclaré qu’elle allait s’acheter une boisson, du thé matcha. Elle est donc partie en voiture tandis que son compagnon bricolait dehors.

La réaction du mari a été immortalisée

Jamie a été rejointe par une personne de son entourage pour pouvoir filmer toute la scène et capturer la réaction du mari.

Dans la vidéo, relayée par PetHelpful, on voit tout d’abord que Tuck attend sagement à l’arrière du véhicule. Ensuite, sa nouvelle maman le prend dans ses bras et se dirige vers sa maison sans faire de bruit.

Puis vient enfin le moment où le conjoint de Jamie la repère et est stupéfait face au chien. « Oh mon Dieu ! Qui est ce chien ? », peut-on l’entendre dire.

L’homme est sous le choc et ému, et il vient à la rencontre du toutou. Tuck semble ravi lui aussi et remue la queue.

Jamie, quant à elle, est réellement très excitée par sa surprise. Elle sautille et rayonne de joie.

À la fin de la vidéo, on voit aussi que Tuck a immédiatement été accepté par les deux autres chiens de la maison, promettant de beaux moments de complicité.

Quelques mois se sont écoulés depuis cette première vidéo, et Jamie a montré à quel point Tuck a grandi. Du haut de ses 8 mois, il a l’énergie et la folie propres aux chiots, dans un corps d'adulte. Il saute donc sur les genoux de sa maman sans la moindre hésitation, inconscient de son poids. Mais Jamie adore également cela, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous :

