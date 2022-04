Une dame embauchée pour nettoyer une maison abandonnée découvre une grosse surprise dans un panier à linge ! (Vidéo)

Contre toute attente, une femme de ménage a découvert une chatte et ses petits dans un panier à linge. Enfermés dans une cave, ils n'avaient absolument rien pour se sustenter. Une rencontre salvatrice.

Une femme embauchée pour nettoyer une maison abandonnée, n'en a pas cru ses yeux lorsqu'elle s'est rendue au sous-sol. Une chatte et ses 4 chatons étaient installés dans un panier à linge. Les félins n'avaient ni eau ni nourriture. La demeure étant verrouillée, personne ne sait depuis combien de temps ils étaient restés là.

À la suite de cette découverte inattendue, l'employée a transporté la petite famille chez elle. La maman, maigre et affamée, était ravie de recevoir un bon repas, rapporte Lovemeow. Par la suite, leur bienfaitrice a contacté la bénévole d'un refuge pour animaux basé dans l'Indiania, l'Alliance for Responsible Pet Ownership (ARPO). « Elle me les a ramenés, a déclaré Lori White, je lui étais reconnaissante d'avoir pris le temps de les aider et de les mettre en sécurité. »

© Lori White

Les chats n'auront plus à se contenter d'un panier à linge

Heureusement, les 4 boules de poils, prénommées Rose, Sophia, Dorothy et Blanche, étaient en bonne santé. Il faut dire que leur mère, Goldie, prenait grand soin d'eux.

Peu de temps après leur arrivée, la pièce fut remplie d'une jolie symphonie de ronronnements : les chats se sentaient bien. Désormais entre de bonnes mains, ils n'auront plus jamais à s'inquiéter de leur alimentation. Chez Lori, les félins sont accueillis comme des rois !

© Lori White

Goldie ne possède pas de puce électronique et personne n'est venu la réclamer. Mais la maman et sa progéniture n'ont aucun souci à se faire, elles savent qu'elles peuvent compter sur leur ange gardien.

© Lori White

Au fil des jours, les jeunes chattes ont laissé leur véritable nature émerger. Curieuses et enjouées, elles aiment explorer leur environnement. Mais aussi et surtout se lover contre leur tendre mère. Cette dernière, douce et patiente, répond à tous leurs besoins. Goldie est tellement heureuse d'avoir troqué sa cave contre une maison chaleureuse et remplie d'amour !

© Lori White