A 2 jours de l'euthanasie et après des mois d'attente, ce Pitbull a enfin droit à une seconde chance

Petey, un Pitbull de 7 ans au passé difficile, a échappé de peu à l’euthanasie. Un sort que subissent malheureusement des milliers d’animaux chaque année faute d’adoptants adaptés à leurs particularités. Les réseaux sociaux ont cette fois-ci permis un miracle.

Petey n’a pas eu une vie facile. Le pauvre chien a été enfermé dans une cage durant près de quatre ans, privé de l’attention des humains. Il a ensuite été abandonné et attendait en refuge de rencontrer les maîtres qui lui offriraient la vie qu’il mérite.

Briahna Cullen et son mari vivent non loin de Buffalo, dans l’État de New York aux États-Unis. Ils ont adopté Petey il y a deux ans. Le couple savait qu’en raison de son passé compliqué, il y aurait quelques défis à relever. Néanmoins, Petey a su faire preuve d’affection et s’est bien adapté à sa nouvelle vie. Briahna témoigne à WXXI News : « Il est comme un prince. Honnêtement, il n'aime pas la pluie, il ne veut pas être dehors dans le froid. C'est un chien très gentil ».



Un environnement finalement peu adapté à Petey

Lorsque Briahna est tombée enceinte, les choses se sont compliquées. Petey n’est pas fait pour vivre avec des enfants. Une situation qui aurait vite pu tourner au drame. Briahna s’est mise en quête d’un nouveau maître pour Petey, sans succès.

Lorsque la situation est devenue critique, la jeune femme a fait appel à son vétérinaire pour trouver une solution. Celui-ci a suggéré que Petey devait être euthanasié.

Le chien a été confié au Against All Oddz Animal Alliance Inc., refuge spécialisé dans le sauvetage des pitbulls cas difficiles. Briahna, désespérée par l’urgence de la situation, a lancé un appel à l’aide sur Facebook.

Un nouveau départ in extremis

Deux jours avant la date prévue de l’euthanasie, Brian Grosse a découvert l’histoire de Petey sur le réseau social. Il a contacté la famille Cullen sans attendre. « Je suis dans une situation idéale pour être propriétaire d'un animal de compagnie », a-t-il déclaré au téléphone.

Briahna a immédiatement annulé le rendez-vous pour l’euthanasie. Une cagnotte sur Facebook a également permis de collecter les fonds nécessaires pour que Petey suive une formation de dressage de quatre semaines.

Aujourd’hui, Petey et Brian Grosse profitent pleinement de la vie ensemble : « Il s'adapte très bien, c'est la créature la plus adorable et la plus merveilleuse que je n’ai jamais vue », confie-t-il.

