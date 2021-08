Elle adopte un chien à l'allure inhabituelle, ressemblant à un mélange étrange de différentes espèces animales ! (Vidéo)

Il arrive d'observer des petites coquetteries de la nature chez les animaux. Ted, le chien de Devan Seaman, a par exemple un look exceptionnel, qui ne passe pas inaperçu auprès des passants.

Cochon, opossum, lion et même loup-garou, telles sont les créatures avec lesquelles Ted a été comparé. Et on comprend pourquoi : le chien possède un physique atypique. Lorsque Devan Seaman l'a adopté dans un refuge, Ted était quasiment glabre. Seuls quelques poils coriaces poussaient sur sa tête.

© Devan Seaman

« Le refuge pensait que c'était un Chien chinois à crête croisé, mais environ 6 mois après l'avoir eu, sa fourrure a commencé à pousser, alors j'ai fait un test ADN », a déclaré sa propriétaire au Dodo. Le résultat s'est révélé être surprenant : Ted est un mélange de Chihuahua, de Caniche, de Shih Tzu et d'une poignée d'autres races.

© Devan Seaman

Un chien original...

Il est rare que Ted passe inaperçu lors des balades. Sa propriétaire a expliqué que les passants veulent toujours connaître sa race. « Tout le monde remarque à quel point il est mignon et à quel point ses yeux sont humains ! », a devoilé cette dernière. « C'est une petite créature si étrange et adorable ! »

Un jour, un homme s'est arrêté pour caresser le canidé. Il était persuadé que Ted était... un cochon ! « Il a indiqué que sa famille avait aussi un cochon, et je ne voulais pas gâcher son excitation d'en avoir vu un », a expliqué Devan Seaman.

Cette réflexion n'a absolument pas surpris la jeune femme. « Honnêtement, Ted est pris pour un cochon presque tous les jours. Les gens demandent toujours si c'est un cochon ou un opossum. Ou ils demanderont : "Est-ce un chien ?" », a-t-elle confié. Certains ont même parlé de lion et de loup-garou !

© Devan Seaman

... et très aimé

D'après sa mère adoptive, Ted aime que les humains s'intéressent à lui. Il se montre également très curieux envers eux. Lors des promenades, il s'arrête constamment pour regarder les faits et gestes des autres.

Bien que son look soit surprenant, Devan Seaman l'aime tel qu'il est et affirme qu'elle ne l'aurait pas voulu autrement.