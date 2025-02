Effrayée par le chauffeur, une chienne s’enfuit du camion qui devait l’emmener jusqu’à son refuge avant une traque de 17 jours

Pendant plus de 2 semaines, des bienfaiteurs ont traqué Lilly, une chienne qui a fugué d’un camion de transport et s’est mise en danger à plusieurs reprises. Une situation qui aurait pu être évitée sans la négligence du transporteur.

Au cours des 17 derniers jours, les membres du Buddha Dog Rescue & Recovery, refuge basé à Blairstown (États-Unis), ont vécu dans l’angoisse. Ils ont été appelés à l’aide pour récupérer une chienne nommée Lilly qui s’était échappée d’un camion. En enquêtant, ils ont découvert que le conducteur avait fait preuve d’une immense négligence et était resté indifférent face à la détresse de l’animal.

Ce voyage devait pourtant marquer un tournant positif dans la vie de ce dernier. En effet, Lilly a été récupérée au Texas après que ses propriétaires l’ont abandonnée. Un refuge était prêt à l’accueillir et elle devait s’y rendre avec d’autres chiens via un camion de transport. Elle a donc été chargée à l’arrière, puis le voyage s’est déroulé sans encombre. Les problèmes ont toutefois commencé une fois la destination atteinte.

Un comportement contestable

Lilly était quelque peu bouleversée par le trajet. De plus, le transporteur était de sexe masculin et la chienne a très peur des hommes. Alors, elle a paniqué quand celui-ci a essayé de l’attraper pour la faire sortir de là : « Elle a été traînée hors de sa cage avec un poteau à collet par le chauffeur du transport, qui était un homme. Alors qu'il essayait de lui mettre une laisse coulissante autour du cou, effrayée et traumatisée, Lilly a réagi avec terreur face à lui et a commencé à courir », témoignait un porte-parole du Buddha Dog Rescue & Recovery.

La chienne est parvenue à sortir et s’est enfuie. De longues journées de cavale ont alors commencé. L’association a été contactée pour retrouver Lilly, mais ce n’était pas une mince affaire. La pauvre était si apeurée qu’elle ne se laissait pas approcher. Pourtant, il était urgent de la capturer pour la placer en sécurité, car elle s’était dangereusement rapprochée d’une autoroute à plusieurs reprises.

Une issue inespérée

Des pièges ont été installés, des bénévoles se sont mobilisés et certains ont veillé pendant des heures la nuit, mais cela ne semblait pas suffire. La traque s’est poursuivie pendant 17 jours, jusqu’au 11 février dernier. Le refuge et quelques médias, dont Lohud, ont annoncé qu’elle avait enfin été capturée. Elle a perdu 6 kilos, mais était en sécurité. Il lui faudra certainement du temps pour se remettre de cette épreuve.

Le personnel de l’association était toutefois soulagé de l’avoir enfin attrapée. Il a néanmoins blâmé le comportement du transporteur, qui n’a pas cherché à récupérer la chienne quand elle s’est enfuie ni à la rassurer en voyant sa détresse : « Il faut que les lois changent, que des règles soient mises en place pour le transport de ces chiens [...] Ce n'est tout simplement pas acceptable, c'est dégoûtant et méprisable », écrivait le refuge.