Effrayé par un feu d’artifice, un chien disparaît pendant 9 mois avant de refaire surface à 150 km de chez lui

Introuvable depuis novembre dernier, un chien est réapparu cette semaine et a retrouvé sa famille grâce à sa puce d’identification. L’animal avait fugué en prenant peur à cause d’un feu d’artifice.

Uno est sain et sauf et de retour parmi les siens, eux qui le cherchaient depuis 9 longs mois, rapporte Swindon Advertiser ce mercredi 4 août.

Ce croisé Yorkshire Terrier / Shih Tzu de 7 ans s’était échappé en novembre 2020 de la maison de sa propriétaire Theresa McGailey, à Swindon. Ce soir-là, un feu d’artifice avait été tiré dans cette ville située à 100 km à l’ouest de Londres. Effrayé, le chien avait pris la fuite à travers le trou causé dans la clôture par un accident de la route quelque temps plus tôt. Il n’était plus réapparu depuis.

Theresa McGailey n’était pas la seule à être affectée par la fugue d’Uno ; ses petites-filles Malachy, 11 ans, et Shakiya, 9 ans, étaient également très attachées à lui et rien ne pouvait les consoler.

Swindon Advertiser

9 mois de faux espoirs et de désillusions

Leur grand-mère n’a cessé de le chercher dans les environs et via les réseaux sociaux. De nombreuses personnes, connaissances comme anonymes, l’ont soutenue et aidée. Les autorités locales également.

Relayés massivement, ses avis de recherche lui ont aussi valu quelques faux espoirs ; des gens qui la contactaient après avoir cru voir Uno, mais qui faisaient erreur. Les semaines passant, Theresa McGailey commençait à se décourager.

Elle a vécu une autre désillusion alors qu’elle était tout près de revoir son chien, ce dernier ayant été vu par des témoins aux côtés d’une femme. Hélas, quand elle l’a contactée, cette dernière lui a dit qu’elle avait remis à quelqu’un d’autre entretemps. Theresa McGailey n’a plus eu de nouvelles de son ami à 4 pattes depuis…

Un autre foyer, puis l’errance avant les retrouvailles

Jusqu’à cet appel téléphonique qu'elle n'osait plus espérer. A l’autre bout du fil, un responsable à la clinique vétérinaire Medivets lui annonçait qu’on venait d’accueillir Uno. Sa puce d’identification avait parlé. Son interlocuteur lui a expliqué que le chien venait d’être découvert errant à Weymouth, à environ 150 kilomètres de sa maison.

Theresa McGailey a également appris que quelqu’un d’autre affirmait être le propriétaire d’Uno. Il l’avait trouvé en décembre et décidé de le garder. Si la maîtresse du quadrupède se dit reconnaissante envers cette personne d’avoir pris soin de lui, elle lui reproche de ne pas l’avoir emmené chez le vétérinaire, ce qui aurait permis de le lui restituer bien plus tôt.

A lire aussi : Un chien à 3 pattes et un homme amputé d'une jambe se sauvent mutuellement la vie

Theresa McGailey / Facebook

Theresa McGailey n’a pas eu de mal à prouver qu’Uno était bien son chien, la puce d’identification de ce dernier faisant foi. Sans oublier qu’elle avait signalé sa disparition à la police locale.

Elle a donc pu aller le chercher à Weymouth pour des retrouvailles pleines de joie. Elle confie à Swindon Advertiser ressentir « du bonheur et du soulagement qu'il soit de retour […] et en bonne santé ». Ses petites-filles sont tout aussi émues et contentes de revoir Uno.