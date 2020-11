Effrayé par l'Homme et les mauvais traitements qu'il lui a infligés, ce Pitbull agressif se transforme quand il découvre l'amour !

Manny n’a pas du tout eu peur de prendre en charge un Pitbull qui ne faisait confiance à personne. Il s’avait que tout ce dont ce chien avait besoin, c’était de l’amour et de l’attention. L’homme a réussi son pari.

Après d’innombrables allers et retours entre différentes familles et le refuge, Pablo, un chien de race Pitbull, avait perdu toute confiance envers les humains. Son agressivité et sa grande méfiance à l’égard des hommes étaient probablement les conséquences d’abus subis par le passé.

Pour ce genre de chien, l’issue est, hélas, bien souvent l’euthanasie. Un homme prénommé Manny, passionné de Pitbulls, savait pourtant qu’il pouvait venir en aide à ce canidé qui en effrayait plus d’un.

Comme le raconte Animal Channel, Manny avait décidé de changer la vie de Pablo et savait ce qu’il fallait faire pour l’aider à surpasser ses peurs. Le risque d’être attaqué ? Il y pensait parfois, mais tout ce qui comptait pour lui, c’était de sauver cet être incompris et traumatisé.

Chez Manny, Pablo grognait et aboyait à chaque approche, mais l’homme était patient. Il continuait de lui donner de l’affection. Par précaution, il lui faisait porter une muselière quand il le promenait et tentait de le caresser. Au départ, les câlins ne semblaient pas l’apaiser, mais un jour, le chien a commencé à remuer la queue en recevant les caresses de Manny.

Ensuite, il a pris l’habitude de courir vers lui quand il le voyait, toujours en remuant la queue. Pablo devenait également de plus en plus amical envers ses congénères. Le changement était bel et bien en marche.

Quand le Pitbull s’est mis sur le dos pour inciter son nouveau maître à lui caresser le ventre, ce dernier a compris qu’il avait gagné son pari. Son chien lui faisait désormais confiance et réclamait de la tendresse de sa part.

Au bout d’un mois, la métamorphose était totale. Pablo n’avait plus rien à voir avec le chien constamment sur ses gardes et prêt à en découdre à tout moment. Il était désormais un Pitbull rassuré, confiant et profitant de toutes les joies que la vie allait lui offrir. Manny est extrêmement fier de ce que lui et Pablo ont accompli en quelques semaines.