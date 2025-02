Réalisez votre rêve en devenant éducateur comportementaliste canin grâce à la formation à distance d’EFM Métiers Animaliers

Vous êtes passionné par les chiens et l’éducation canine ? Vous souhaitez en apprendre plus sur leur langage et leur comportement ? EFM Métiers Animaliers propose une formation en ligne pour devenir éducateur comportementaliste. Grâce aux cours à distance, vous pouvez réaliser votre rêve : travailler avec les animaux.

L’importance de suivre une formation spécialisée pour devenir éducateur comportementaliste canin

L’univers canin est passionnant. Nombre de personnes rêvent de travailler auprès des animaux, et d’aider les humains à construire une relation harmonieuse avec eux. Il existe un métier, éducateur comportementaliste, dont l’objectif est d’analyser le comportement de nos fidèles compagnons et de transmettre les bonnes pratiques pour rééquilibrer une relation parfois « problématique », gérer les troubles comportementaux (destruction, anxiété, agressivité…) ou tout simplement les problèmes d’obéissance.

Mais devenir un expert des relations entre les animaux et leurs propriétaires ne s’improvise pas. L’amour des chiens ne suffit pas. Suivre une formation spécifique, amasser des connaissances, obtenir des conseils de professionnels et gagner en expérience demeure essentiel. Une formation s’avère primordiale pour acquérir les compétences nécessaires en comportement canin, en éthologie et en techniques d’éducation.

En effet, l’éducateur comportementaliste doit non seulement s’y connaître en psychologie animale et avoir un bon esprit d’analyse, mais aussi savoir faire preuve de pédagogie. Il aide le maître à se faire obéir tout en encourageant le bien-être animal, et à mieux communiquer avec son ami à 4 pattes.

Enfin, rappelons que la détention de l’Attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d’espèces domestiques (ACACED) est obligatoire pour exercer de multiples professions animalières, dont celle d’éducateur comportementaliste.

EFM Métiers Animaliers : un apprentissage flexible à distance et des contenus pédagogiques de qualité

Pour réaliser votre rêve, EFM Métiers Animaliers – une école certifiée Qualiopi – propose une formation d’éducateur comportementaliste canin à distance. Ludique et professionnalisante, elle vous permet d’acquérir toutes les connaissances et méthodes nécessaires pour exercer ce métier, d'apporter des solutions aux différents cas susceptibles d’être rencontrés et de comprendre les raisons sous-jacentes pouvant expliquer l’attitude d’un animal.

L’équipe, composée de professionnels du domaine animalier (comportementalistes, vétérinaires ostéopathes, éthologues...), offre un suivi individualisé et des conseils pour atteindre votre but. Tout au long de votre formation, vous pouvez compter sur le soutien d’un référent pédagogique personnel.

Conçue pour faciliter votre apprentissage, vous pouvez apprendre de chez vous, à votre rythme. Cours en ligne accessibles 24 heures sur 24, vidéos tutos, QCM interactifs… EFM met à votre disposition de nombreux supports pédagogiques. Les modules vous donnent la possibilité « d'aborder les points essentiels des missions de l'éducateur comportementaliste », tels que :

la gestion des troubles du comportement ;

l’éducation d’un chiot ou d’un chien adulte pour résoudre les tensions avec le propriétaire ;

les connaissances relatives aux besoins de l’entretien des animaux ;

etc.

Et parce que la pratique sur le terrain demeure essentielle, EFM vous invite à effectuer des stages… en illimité ! Par ailleurs, l’organisme a créé un module pour s’entraîner à l’ACACED (facultatif).

Une fois votre attestation de fin de formation en poche, vous pouvez travailler en tant que libéral et ouvrir votre propre structure. Vous préférez intervenir auprès d’autres animaux (chats, chevaux…) ? Ce bagage vous permet également de devenir comportementaliste félin.

