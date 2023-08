Du nouveau concernant Thor, chien policier rochelais en quête d'une nouvelle maison

La recherche d’un maître pour Thor a pris fin. Le Malinois, ancien membre de la police rochelaise, a en effet découvert sa nouvelle maison 270 kilomètres plus au sud, du côté du Lot-et-Garonne.

L’appel lancé sur Facebook par la police de la Charente-Maritime le 24 juillet dernier avait été relayé en masse. Il avait également suscité de nombreux commentaires, certains internautes reprochant à l’ancien maître-chien de Thor de ne pas le garder. Bien sûr que le brigadier-chef Sylvain l’aurait fait s’il le pouvait. Toutefois, ayant déjà adopté son ancien chien de travail, il n’était pas en mesure d’en accueillir un autre.

Le Berger Belge Malinois vit désormais auprès d’Hervé, un professionnel de la sécurité dont le profil répond à tous les critères fixés pour son adoption. « Il dispose d'un grand terrain, d'une grande maison, il est seul et honnêtement le chien est tout confort », explique en effet le policier à France Bleu. Il ajoute que l’adoptant est « très positif avec l’animal » et « attaché à la cause animale ».

Thor est donc entre de bonnes mains et s’habitue petit à petit à son nouvel environnement à Marmande (47). Avant cela, il était passé par une phase de transition assurée par un des collègues du brigadier-chef Sylvain pour un processus graduel de distanciation. Un travail difficile, mais nécessaire pour le bien-être du canidé qui avait servi des années aux côtés du maître-chien au sein de la brigade cynophile de la police de La Rochelle.

« Une complicité magique »

« On ne peut pas se détacher d'un animal avec lequel on a travaillé, c'est une complicité magique, ce sont des chiens qui nous ont tout donné », confie l’intéressé. Ce dernier raconte que Thor lui avait sauvé la vie plus d’une fois, notamment lors d’une intervention où le binôme s’était retrouvé face à 4 individus hostiles.

Police nationale de la Charente-Maritime / Facebook

Le brigadier-chef Sylvain a suivi de très près la recherche de maître et l’adoption de Thor. Il est resté en contact avec Hervé pour lui prodiguer conseil et accompagnement en cas de besoin.

Même si le chien ne l’accompagne plus, il gardera toujours une place spéciale dans son cœur.