Thor, le chien de police en quête d'une retraite affectueuse après une longue et brillante carrière

Thor est prêt à commencer sa toute nouvelle vie. Âgé de 9 ans et ayant passé la majeure partie de son existence en tant que chien policier, l’heure de la retraite a sonné pour ce Berger Belge Malinois plein de qualités.

Le quadrupède est en quête d’un nouveau maître, et la Police nationale de la Charente-Maritime a lancé un appel dans ce sens sur sa page Facebook. Un appel relayé par FranceInfo le mardi 25 juillet.



Thor constituait jusqu’ici un binôme harmonieux et performant avec son maître-chien, le brigadier-chef Sylvain, au sein de la brigade cynophile de la police de La Rochelle. Thor avait été formé à la défense et à l’intervention. Au cours de sa longue et belle carrière, il avait contribué à désamorcer bien des situations délicates et « fait reculer pas mal de personnes » mal intentionnées, d’après les propos de son partenaire recueillis par France 3 Atlantique.

Le brigadier-chef Sylvain le décrit comme étant « un gentil chien », mais insiste sur le fait qu’il a besoin d’un maître expérimenté, sachant faire preuve à la fois de fermeté et doigté à son égard.

Le policier aurait, bien entendu, souhaité pouvoir l’adopter lui-même, mais il l’a déjà fait pour son précédent chien de travail et n’est pas en mesure d’un accueillir un autre. Il s’engage, par ailleurs, à accompagner le prochain possesseur de Thor pour que la transition se déroule dans les meilleures dispositions.

En bonne forme physique et ayant travaillé un an de plus que prévu, le Malinois « aspire simplement à une belle retraite, bien méritée, en compagnie d’un maître qui saura lui donner toute l’affection qu’il mérite », indiquent les forces de l’ordre charentaises dans leur post.

Un travail de « familiarisation » nécessaire

Une retraite qui aurait idéalement pour cadre une maison avec un grand jardin sécurisé, au sein d’une famille sans enfant ni autre animal de compagnie. « Malheureusement, il ne tolère pas ses congénères mâles ni même les chats », souligne en effet la police, qui ajoute que Thor aura préalablement besoin de passer par un processus de « familiarisation ».

« Thor est un chien de police qui a au fond de lui des instincts qu'il faut canaliser, ce n'est pas un chien de famille », explique le maître-chien, qui veut avoir la certitude de le confier à la personne adéquate.

Celle-ci peut se renseigner au sujet du chien en envoyant un courriel au [email protected].