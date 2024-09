Drones et dispositifs de capture offrent des retrouvailles inespérées à un chien malade perdu depuis 2 semaines et à sa famille

La fugue d’un chien est source d’angoisse pour son maître et sa famille. La situation devient encore plus inquiétante quand l’animal souffre d’une maladie. Pour Houston en l’occurrence, il s’agit de l’épilepsie. L’entourage de ce Dogue Allemand a toutefois pu compter sur l’aide de nombreux volontaires.

Un chien épileptique resté introuvable pendant près de 2 semaines a fini par être localisé et ramené auprès des siens, rapportait Lady Free Thinker.

Houston le Dogue Allemand vit à Thurman dans l’Etat de New York avec son propriétaire Andrew Fish et sa famille.



Alfie’s rescue / Facebook

Un matin, le canidé est passé par la porte de la maison laissée ouverte par inadvertance et s’est aventuré dehors, s’éloignant du domicile jusqu’à s’égarer dans la nature.

Andrew Fish était d’autant plus préoccupé que son ami à 4 pattes est parfois en proie à des crises d’épilepsie. Lui et ses amis l’ont cherché sans relâche pendant 2 jours, sans résultat. Ils ont fait appel à des pilotes de drones qui ont réussi à repérer Houston, mais les tentatives de capture ont toutes échoué.

3 jours plus tard, ils ont sollicité les services de Jen Atchinson, fondatrice d’un groupe baptisé Alfie’s Rescue. Elle et une autre bénévole, Jill VanAlstyne, se sont tout de suite mises au travail. Elles ont installé des cages pièges et des points de nourrissage aux endroits stratégiques. Elles ont également placé plusieurs caméras.

Le duo a multiplié les efforts pour tenter de retrouver le chien perdu, surveillant leurs caméras jour et nuit et déplaçant régulièrement les dispositifs de capture.

« La meilleure des sensations »

Avec l’arrivée en renfort des opérateurs de drones de Skywatch Drone Search and Recovery, Jen Atchinson et Jill VanAlstyne savaient qu’elles étaient près du but. Elles avaient raisons ; 4 jours plus tard, Houston s’est enfin laissé enfermer dans l’une des cages.

« Quand je suis arrivée sur les lieux, j'ai vu Houston allongé à côté de son maître et Andrew lui donnant tout son amour, raconte Jen Atchinson. C'était la meilleure des sensations. »

Le Dogue Allemand a été examiné par un vétérinaire. Outre les épines qui lui ont été retirées et les 9 kilogrammes perdus, il se portait plutôt bien pour un chien malade ayant erré seul pendant 13 jours.

Alfie’s rescue / Facebook

Houston est rentré à la maison, où il a eu la joie de retrouver sa famille et son congénère Stan.