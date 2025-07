Disparu sans laisser de trace lors de la fête des pères, un chien refait surface grâce à sa puce après un mois d'angoisse

Disparu depuis plusieurs semaines, un chien appelé Rambo a pu revoir sa famille grâce à l'intervention d’un agent dévoué et à l’aide précieuse d’un passant vigilant. Des retrouvailles émouvantes ont marqué la fin de cette longue attente, rappelant l’importance cruciale de l’identification des animaux de compagnie.

De joyeuses retrouvailles ont eu lieu le mercredi 23 juillet, sous la pluie, à North Fort Myers dans l’Etat de la Floride (Etats-Unis). Un agent des services animaliers du comté de Lee (Lee County Domestic Animal Services) remettait, en effet, un chien appelé Rambo à son propriétaire soulagé et ému. L’homme et son ami à 4 pattes étaient privés l’un de l’autre depuis près d’un mois et demi, rapportait Golf Coast News.

Le canidé s’était volatilisé le dimanche 15 juin, jour de la fête des Pères, dans la ville voisine de Lehigh Acres. Sa famille s’était aussitôt lancée à sa recherche, mais l’animal restait introuvable.



Lee County Domestic Animal Services / Facebook

Alors que les efforts se poursuivaient en vue de le localiser et le ramener sain et sauf à la maison, l’espoir commençait à faiblir, jusqu’à ce coup de chance survenu hier.

Un bon samaritain a, en effet, repéré un chien qu’il croyait errant à North Fort Myers et en a informé le service animalier local. L’agent Jacob Allen s’est rendu sur les lieux, a pu capturer le quadrupède en question en toute sécurité et l’a passé au lecteur de puce d’identification. Le toutou en portait bien une, qui a révélé qu’il s’agissait de Rambo.

Jacob Allen a donc obtenu les coordonnées du maître du chien et l’a appelé pour lui annoncer la bonne nouvelle. Ce dernier est venu le chercher peu après. L’agent animalier et le propriétaire canin ont pris le temps de poser pour quelques photos souvenirs en compagnie de Rambo avant le retour de celui-ci auprès des siens.



Lee County Domestic Animal Services / Facebook

L’importance de l’identification

Le chien semblait en bonne santé. Sa famille l’emmènera probablement chez le vétérinaire pour un examen de précaution. Rambo peut désormais se remettre tranquillement de ces longues semaines d’errance à la maison.

« Faites pucer vos animaux de compagnie et mettez vos coordonnées à jour. C’est le meilleur moyen pour eux de retrouver leur chemin vers la maison », peut-on lire sur la page Facebook du service animalier du comté de Lee.