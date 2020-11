Dirigé par son flair, un Braque Allemand retrouve et sauve un chiot perdu depuis une semaine sous un froid glacial

Banjo peut être fier de ce qu’il a accompli. Grâce au flair de ce brave chien, son congénère disparu depuis des jours a pu retrouver sa famille et sa maison, bien au chaud, alors qu’il errait sous un froid glacial.

Un Golden Retriever répondant au nom de Louie restait introuvable depuis plusieurs jours. Sa maîtresse Julia l’avait perdu de vue alors qu’il jouait dans un parc pour chien, à Saskatoon dans la province canadienne du Saskatchewan. Le quadrupède s’était éloigné et, entretemps, un blizzard s’était abattu sur la région, rendant les recherches encore plus difficiles, rapporte The Dodo.

Préoccupée pour son compagnon à 4 pattes, Julia a toutefois appris la bonne nouvelle la semaine dernière, pendant qu’elle était justement en train de le chercher dans le secteur. On venait de retrouver Louie.

L’auteur de la découverte est un autre chien, un Braque allemand à poil dur de 9 mois appelé Banjo. Il accompagnait son propriétaire, Kerry, alors que ce dernier faisait du ski. L’homme avait remarqué que Banjo s’était lancé sur une piste.

L’animal a l’habitude d’adopter une posture particulière quand il renifle des traces fraîches, et il l’affichait à ce moment-là. Kerry l’a donc suivi vers les buissons, derrière lesquels un chien terrifié et frigorifié est apparu. Il s’agissait de Louie.

Le Golden Retriever avait laissé Banjo s’approcher de lui, mais pas son maître. Ce dernier a alors appelé le service de contrôle des animaux local, qui a tout de suite fait le rapprochement avec la disparition du chien de Julia, puisque cette dernière l’en avait informé.

Kerry a pu avoir la propriétaire de Louie au téléphone et a activé le haut-parleur. En reconnaissant la voix de sa maîtresse, le chien a fini par sortir de sa cachette. Banjo et son maître sont restés à ses côtés jusqu’à l’arrivée de Julia une demi-heure plus tard, pour des retrouvailles pleines d’émotion.

Kerry ne pouvait que comprendre le sentiment que ressentait la maman de Louie à ce moment-là, car lui-même avait été privé quelque temps de Banjo ; on le lui avait volé en août dernier.