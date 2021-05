"Dévastée" par la mort de son Dogue Allemand de 87 kilos, cette femme a fait le choix courageux d'offrir le corps de son chien à la science

Après le décès de son chien Barnaby, un imposant Dogue Allemand auquel elle était extrêmement attachée, sa maîtresse a décidé de faire don du corps de l’animal à la science. Une démarche qu’elle dit motivée par le souhait de contribuer au progrès de la médecine vétérinaire.

Sharon Rose et son mari sont propriétaires de Dogues Allemands depuis 1972. Récemment, le couple en avait 2 : Brooke et un colosse de 87 kg appelé Barnaby. Hélas, ce dernier est décédé le mois dernier, comme le rapportait le Daily Star ce dimanche (9 mai).

Barnaby n’avait que 4 ans. Un retournement de l’estomac lui a été fatal. Sa famille a encore du mal à s’en remettre. « Dire que je suis dévastée est un euphémisme », confie sa maîtresse, qui dit avoir « le cœur brisé. Je sais que cela semble dramatique, mais peu importe le nombre de chiens que vous avez eu, c'est toujours difficile et ça le devient de plus en plus. »

Il était leur 8e chien Dogue Allemand. Sharon Rose le décrit comme « bruyant, amical et très amical ». « Il m’idolâtrait. Il aimait mon mari mais il était à moi, tous nos chiens sont à moi », poursuit-elle.

Barnaby a eu une vie relativement courte, mais bien remplie. Il a participé à des expositions canines, notamment Crufts où il a été classé 3e, fait de nombreuses rencontres et visité les lieux les plus fabuleux. Il a même séjourné dans un palace 5 étoiles londonien, le célèbre hôtel Savoy, et pris part à des évènements caritatifs.

« Chacun fait le deuil de son animal à sa manière »

Après sa disparition, sa propriétaire a décidé de faire don de son corps à la science. Elle en avait fait de même avec 2 autres de ses chiens auparavant, mais la dépouille de Barnaby est la première à avoir été donnée au Royal Veterinary College à Londres. D’ailleurs, le défunt canidé y était donneur de sang.

« Chacun fait le deuil de son animal à sa manière. Certains trouvent du réconfort en enterrant leur chien dans le jardin ou en gardant ses cendres. Pas nous. Pour moi, quand un chien décède, son âme s’en va vers un monde meilleur et ne laisse qu’une enveloppe », explique-t-elle.

Sharon Rose indique que sa démarche vise à apporter sa contribution à la médecine animale. « Même si ce n'est pas pour trouver un remède, cela pourrait aider à former d'autres vétérinaires », conclut-elle.

