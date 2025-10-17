Dévasté par la perte de son Dobermann, cet homme reçoit la présence d’un autre chien dans sa famille d’accueil comme un signe et décide de l’adopter

Le décès d’un animal de compagnie est une deuil qui peut parfois s’avérer presque insurmontable tant il est douloureux. Ce fût le cas pour la famille Caldwell lorsqu’ils ont perdu Halo, un magnifique Dobermann qui était profondément lié à eux et notamment à son “papa”. Mais pour ne pas laisser les siens dans un chagrin trop déchirant, Halo a envoyé quelqu’un d’autre…

Les Caldwell vivent dans le Midwest, aux États-Unis. Amoureux des animaux, ils partagent leur quotidien avec Ari, un Berger Allemand et Tia, une adorable femelle Dobermann . Jusqu’à l’année dernière, Halo, une autre femelle Dobermann, faisait également partie de la famille. Malheureusement, en mai 2024, son cœur s’est brutalement arrêté de battre, sans aucune raison apparente, et Halo s’est éteinte, laissant ainsi les siens dans un état de tristesse et de détresse profonde. Cependant, quelques mois plus tard, les Caldwell ont accueilli June, une nouvelle femelle Dobermann, le temps de la remettre sur pattes et de lui trouver une famille pour la vie. Mais le destin s’en est mêlé…

© thecaldwelldogs / Instagram

“Merci de nous l’avoir envoyée”

Utilisée pour de l’élevage intensif, June avait un fort besoin d’être rassurée. Immédiatement, le père de famille l’a prise sous son aile, tissant ainsi rapidement de profonds liens avec la chienne… Si les membres de la famille Caldwell comptaient adopter l’un de ses chiots, ils ont cependant vite compris que leurs cœurs appartenaient en réalité à June et ce, depuis la première seconde de leur rencontre. C’est donc sans réfléchir bien longtemps qu’ils ont décidé d’officialiser son adoption, révélant ainsi au passage via une vidéo postée sur Instagram qu’ils étaient persuadés que June avait été envoyée par Halo. “June est comme une autre âme-soeur canine pour mon mari. Alors nous l’avons adoptée. Elle fait officiellement partie de la famille. (...) Merci de nous l’avoir envoyée, Halo. Tu nous manques et rien ni personne ne pourra jamais te remplacer…”, ont-il écrit en légende de la séquence, relayée par Parade Pets .

Un signe de là-haut

Dans les commentaires, de nombreux internautes ont tenu à remercier la famille pour cette adoption responsable et bienveillante. “Je pleure littéralement. Oh mon Dieu, j'espérais qu'elle resterait avec toi. Halo l'a définitivement envoyée !”, a commenté l’un d’entre eux pendant qu’une jeune femme remercie la famille d’avoir offert une seconde chance à cette “magnifique fifille”. Il ne fait aucun doute que June sera heureuse jusqu’à la fin de sa vie chez les Caldwell !

A lire aussi : « Merci d'avoir immortalisé ça », un chien partage un rituel adorable avec sa voisine et continue de l’attendre chaque jour après son décès (vidéo)

© thecaldwelldogs / Instagram