Deux Chihuahuas et un Malinois sont entre de bonnes mains après avoir été retrouvés affamés et maltraités par leur propriétaire (vidéo)

C’est à Friville-Escarbotin, dans la Somme, que des bénévoles ont eu affaire à un trio en très mauvaise santé. Amaigris, mais portant aussi les séquelles d’une maltraitance récurrente, les chiens ont pu être transférés dans un refuge. Leur propriétaire est d’ores et déjà mis en accusation.

Dans un premier temps, c’est la présence d’un Chihuahua sur une route qui a attiré l’attention d’un passant. Ce dernier a rapporté les faits à un refuge appartenant à la Fondation 30 millions d’amis. Quelques heures plus tard, les bénévoles étaient sur les lieux, et n’étaient pas au bout de leurs surprises.

« Un état de maigreur avancé »

Les bénévoles sont allés à la rencontre du premier Chihuahua, très mal-en-point et très faible. Grâce à un lecteur de puce, le propriétaire du chien a pu être retrouvé. L’équipe est donc allée à sa rencontre et a été stupéfaite par une nouvelle découverte. Dans la maison du couple résidant à Friville-Escarbotin, se trouvaient 2 autres chiens : un autre Chihuahua et un Malinois, dans un état tout aussi préoccupant.

La nouvelle a rapidement été relayée par Le Courrier picard, puis par Ouest France. Une vidéo a même été partagée par Paris-Normandie. Le refuge témoignait de la gravité de la situation de ces animaux « dans un état de maigreur avancé », qui a nécessité des soins en urgence. Les bénévoles étaient alors sur le pont pour saisir les 3 animaux et se rendre dans une clinique vétérinaire au plus vite.

Si les 3 animaux avaient une santé précaire, le Malinois a tout particulièrement marqué les esprits par sa maigreur. Selon els vétérinaires, son poids s’élevait à 11 kg alors qu’il aurait dû se situer aux alentours de 25 kg.

Des propriétaires visés par la justice

Évidemment, le refuge tout comme les voisins et passants témoins de ce résultat de maltraitance ne comptent pas en rester là. Le parquet d’Amiens a été saisi dans la foulée, afin de permettre d’écarter les animaux de leur foyer d’origine et de leur offrir la sécurité.

Selon la Fondation 30 millions d’amis, les 3 canidés auraient subi des privations répétées d’eau et de nourriture, et une négligence continuelle.

Bien pris en charge dans la structure de la Somme, les 2 Chihuahuas et le Malinois sont désormais entre de bonnes mains. Ils ont été soignés et nourris avec attention, afin qu’ils puissent reprendre du poids et retrouver une certaine vitalité.