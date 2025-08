Déterminée à adopter un chiot malgré le refus catégorique de sa famille, cette jeune fille use d’une technique originale pour les convaincre

Kayla Severi est une jeune adolescente de 18 ans qui vit à Sydney (Australie) avec ses parents. Passionnée de chiens depuis toute petite, elle a toujours rêvé d’avoir son propre toutou. Lorsqu’elle a eu 18 ans, elle a donc réclamé de pouvoir acheter un chiot à sa maman, qui a fermement refusé. “Ma famille a déjà deux chiens, mais un ami m'a envoyé un Snapchat de son cousin qui vendait des chiots. J'en voulais un depuis longtemps et Noël approchait... J'avais enfin assez d’argent de poche grâce à mon travail et je me sentais assez grande pour avoir mon propre chien et m'en occuper. Mais je vis chez maman, donc au final, c'est sa maison et ses règles, et si elle ne veut pas de chiot, je ne pourrai pas en avoir”, a-t-elle expliqué dans un entretien accordé à The Mirror.

© Kayla Severi / Facebook

Une détermination sans faille

Bien décidée à ne “pas abandonner si facilement”, Kayla a donc eu une idée à la fois brillante et hilarante. Afin de convaincre sa mère, elle a soigneusement rédigé un CV énonçant toutes les qualités qu’elle possède et qui feraient d’elle une très bonne propriétaire de chien. Elle a également joint une lettre de motivation ainsi qu’un essai de 800 mots expliquant en détails les bienfaits d’un animal sur la santé physique et mentale. Elle a ensuite déposé le tout sur la table de la cuisine, avec quelques bonbons pour soudoyer sa mère en bonne et due forme. “Elle est entrée, l'a vu et a simplement dit ‘jamais !’ en éclatant de rire”, s’est souvenue la jeune fille.

© Kayla Severi / Facebook

Mais contre toute attente, Kayla a fini par obtenir gain de cause… “Elle a fini par céder. Il a fallu beaucoup de persuasion, ma simple demande n'était pas suffisante, alors j'ai dû redoubler d'efforts. (...) Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que mon idée fonctionne. Je me suis juste dit que ça valait le coup d'essayer”, a-t-elle ajouté.

Aujourd’hui, Kayla est l’heureuse humaine de Bandit, un adorable Stafforshire Bull Terrier qu’elle s’est achetée elle-même et qui la comble de bonheur. Elle est une maîtresse aimante, bienveillante et très responsable.

A lire aussi : Disparu pendant un ouragan, ce chien retrouve sa famille 8 mois plus tard grâce à un post sur les réseaux sociaux

© Kayla Severi / Facebook