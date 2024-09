Des pompiers effectuent une opération de 3 heures pour sauver un cheval de 37 ans, sa propriétaire lance une collecte de fonds pour les remercier

« Quand vous avez un cheval pendant 30 ans, il devient un membre de votre famille, confie Sammy Boyle, une habitante de Kirmington dans le Lincolnshire (Angleterre), il est vraiment ma vie. »

L’animal qu’elle mentionne s’appelle Thorne. L’équidé a fêté ses 37 printemps cette année, mais aussi vécu une mésaventure que sa propriétaire n’est pas près d’oublier…

Comme l’explique un article publié sur le site web GrimsbyLive, l’équidé s’est retrouvé piégé dans son enclos : ses jambes se sont bloquées sous les barrières et dans la boue. En essayant de se dégager, le cheval s’est coincé encore plus.

« C’était un accident bizarre. Il n’avait pas la force de se lever tout seul, indique Sammy, pétrie d’angoisse en voyant son fidèle ami sans cet état, c’est l’une des choses les plus traumatisantes que j’ai pu vivre. »

© Humberside Fire and Rescue

« L’équipe de pompiers a fait des pieds et des mains pour le sauver »

Après avoir contacté les secours, une équipe de Humberside Fire and Rescue (HFRS) est arrivée au bout de 15 minutes pour aider Thorne. Les professionnels ont utilisé un chariot élévateur pour sauver l’animal. Le sauvetage complexe a duré plus de 3 heures, et a nécessité le démontage des barrières.

À un moment donné, tout le monde s’est demandé si le cheval parviendrait à se remettre sur pied… Sa propriétaire a même dû faire face à la possibilité de le faire euthanasier. Mais heureusement, tout est bien qui finit bien et Thorne se porte bien !

« L’équipe de pompiers a fait des pieds et des mains, et le temps était atroce, mais ils sont restés là pendant des heures, révèle Sammy, ils ont accepté la situation avec philosophie et n’ont pas voulu partir avant que Thorne ne soit libéré. »

Une collecte de fonds en guide de remerciement

Pour remercier les secouristes qui ont sauvé son fidèle compagnon, Sammy a lancé une collecte de fonds. Le 10 août, elle a organisé un quiz et une tombola à Nettleton.

« Je voulais juste donner quelque chose en retour, souligne l’Anglaise, nous avons récolté 500 £ (591 €) ce jour-là, et il y en a encore plus à venir. Tout ira à l’association The Fire Fighters Charity. »

« Chaque livre collectée sert directement à soutenir les membres de notre communauté de services d’incendie et de sauvetage, déclare Fiona Reid, responsable de la collecte de fonds à The Fire Fighters Charity, ce soutien est là pour chacun d’entre eux, y compris pour l’équipe fantastique qui a sauvé Thorne. Un immense merci à toutes les personnes impliquées. »