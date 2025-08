Des propriétaires soulagés d’avoir localisé leur chien disparu sont contraints de dépenser près de 400 € pour le récupérer

Alexander Kemel est le propriétaire d’un Chihuahua nommé Peggy qui compte beaucoup pour lui. Un jour, le canidé s’est échappé du jardin familial et ses maîtres se sont mis à sa recherche. Ils l’ont retrouvé quelque temps plus tard, mais n’ont pas pu le récupérer tout de suite. En effet, la fourrière leur a demandé de régler des centaines d’euros s’ils souhaitaient le ramener à la maison.

Peggy, une femelle Chihuahua, vit avec son propriétaire Alexander Kemel à Reading, en Angleterre, et le reste de la famille. Un jour, cette dernière a baissé sa vigilance et l’animal s’est enfui du jardin de la maison. Il a été récupéré par un agent de la fourrière et placé en sécurité. Ses maîtres sont remontés jusqu’à lui et étaient soulagés de pouvoir le récupérer, jusqu’à ce que le gardien leur demande de payer environ 400 €.

Comme l’ont précisé les services animaliers locaux dans un témoignage rapporté par Yahoo News, cette somme correspond « aux frais en place pour couvrir les coûts du conseil, qui consistent à payer des chenils sécurisés, et aux frais statutaires qui comprennent le temps du gardien, le carburant et les dépenses administratives ». Derrière le sauvetage d’un chien récupéré dans la rue, il y a donc tout un processus qui se met en place.

Une somme colossale

Alexander Kemel et ses proches l’ont appris à leurs dépens lorsqu’ils ont souhaité récupérer Peggy après l’avoir retrouvée. Ils étaient heureux de constater qu’elle était saine et sauve après avoir été repérée sous une voiture par un passant. Lequel avait alors prévenu la fourrière afin qu’elle soit prise en charge.

Toutefois, Peggy ne disposait pas de puce électronique. Les agents des services animaliers n’ont donc pas pu identifier ses propriétaires et quand ceux-ci se sont déclarés, ils n’avaient pas l’autorisation de la leur restituer directement. Dans ces cas-là, les frais précédemment évoqués sont engendrés et la famille n’a pas d’autre choix que de payer.

Pour Alexander Kemel, c’était une situation délicate : « Je suis nouveau dans le monde de la lecture et j'essaie encore de trouver mes marques. Je n'ai pas encore trouvé de travail, donc c'est un peu difficile financièrement en ce moment », partageait-il. Pourtant, le temps pressait, car passé un certain délai, généralement une semaine, l’animal non récupéré est placé à l’adoption dans un refuge.

Afin de réunir cette somme dont il ne disposait pas, Alexander Kemel a tenté de collecter les fonds via une cagnotte en ligne et a été surpris par la générosité du public. En quelques heures, les 400 € ont été atteints et Peggy a pu retourner auprès de sa famille. Une générosité qui a touché son propriétaire en plein cœur.