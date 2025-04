Des pompiers en intervention tombent par hasard sur une chienne coincée dans un égout depuis un mois

Cela faisait plusieurs semaines que les propriétaires d’Ally la recherchaient, en vain. La chienne s’était comme volatilisée et n’avait plus donné signe de vie par la suite. En réalité, elle se trouvait en bien mauvaise posture et était incapable de s’extirper de son piège. C’est un heureux hasard qui lui a permis de retrouver ses proches.

Le 21 avril dernier, une équipe de pompiers de West Springfield, dans le Massachusetts (États-Unis), s’est rendue en urgence sur les lieux d’un incendie. Les sauveteurs ont pu secourir un homme en détresse, mais ont également sauvé une vie supplémentaire, celle d’Ally.

Cette chienne au pelage noir et blanc était recherchée par sa famille depuis environ un mois, rapportait WWLP. Le service de contrôle animalier local avait d’ailleurs publié son avis de disparition sur les réseaux sociaux dans l’espoir que quelqu’un l’ait repérée. Malheureusement, la femelle ne donnait plus aucun signe de vie.

West Springfield Fire Department / Facebook

Un hasard salvateur

En réalité, Ally était tombée dans une bouche d’égout et n’était pas parvenue à en sortir. Pendant des semaines, elle espérait que quelqu’un la repère enfin et ce jour a fini par arriver. Les pompiers de West Springfield sont intervenus sur une voiture en feu dans un quartier de la ville. Ils ont secouru le conducteur, puis ont dû sécuriser les égouts, car de l’essence risquait de se déverser à l’intérieur.

En s’approchant de l’une des bouches, ils ont découvert Ally en contre bas. La chienne était vraisemblablement coincée, alors ils l’ont extirpée de là et elle a enfin pu revoir la lueur du jour. Des sauveteurs d’animaux ont pris le relais pour la placer en sécurité et, selon la procédure, ont vérifié si elle était détentrice d’une puce électronique.

A lire aussi : Pour réconforter son Goldendoodle chez le vétérinaire, une jeune femme a trouvé une astuce pleine de tendresse (vidéo)

Ils ont alors découvert qu’elle avait des propriétaires et que ceux-ci la recherchaient depuis un mois : « La famille a été réunie se Le chien a retrouvé son propriétaire. Ce chien a disparu depuis plus d'un mois et est maintenant rentré chez lui sain et sauf ! », lisait-on sur le compte Facebook des pompiers. L’adage qui voudrait que le hasard fasse bien les choses n’a jamais était aussi vrai !