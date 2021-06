L’épreuve traumatisante d’un chien errant tombé dans une bouche d’égout

© Dogs Trust Newbury & Royal Berkshire Fire and Rescue Service

Paradoxalement, la mésaventure vécue par un chien errant lui a permis de connaître un nouveau départ. Découvert au fond d’une bouche d’égout, il a été secouru et pris en charge. Il attend désormais d’être adopté.

Un chien errant tombé dans une bouche d’égout a été sauvé et est aujourd’hui prêt à vivre une nouvelle étape dans sa vie, comme le rapporte Bracknell News.

Il a été découvert en mai dernier par un passant au fond de la cavité quelque part dans le district de Bracknell Forest, dans le Sud de l’Angleterre. Le témoin a alors appelé les pompiers locaux, ceux du Royal Berkshire Fire & Rescue Service.

Les secouristes sont rapidement arrivés sur les lieux et l’un d’eux est descendu dans la bouche d’égout. Il a pu le récupérer sain et sauf, puis le remonter à la surface.

Le canidé, qui semble être un Berger Hollandais, était apeuré, mais ne souffrait d’aucune blessure majeure. D’après le Public Protection Partnership, service régional chargé notamment des questions environnementales et sanitaires, l’animal a été identifié par ses agents « comme un étant chien errant connu qui leur échappait depuis un certain temps dans une vaste zone rurale malgré plusieurs tentatives pour le localiser et le capturer ».

Prochaine étape : l’adoption

Le fait qu’il se soit retrouvé ainsi pris au piège l’a donc finalement servi, puisqu’il a pu recevoir des soins vétérinaires et être réconforté après sa longue période d’errance.

Le chien, qui a été appelé Zero, a été confié au refuge Dogs Trust Newbury. D’après Jenny Hopkins, responsable au sein de cette association, le canidé « se porte bien et est devenu le chouchou de ceux qui s’occupent de lui ».

Zero révèle tous les jours un peu plus sa personnalité attachante aux bénévoles, à mesure qu’il apprend à leur faire confiance. Jenny Hopkins raconte qu’il adore la nourriture et traîner ses jouets un peu partout.

Dogs Trust Newbury s’emploie à présent à lui trouver une nouvelle famille.