La réapparition inespérée de Spartacus, un Labrador Retriever qui a disparu pendant plus d'un mois

Plus d’un mois après sa disparition, un chien a refait surface à une poignée de kilomètres de chez ses maîtres. Ces derniers n’ont aucune idée de ce qui a pu arriver au canidé, mais le plus important pour eux est son retour parmi eux.

Spartacus, un adorable Labrador Retriever âgé d’un an, a passé plus d’un mois sans les siens, mais ils ont fini par le retrouver sain et sauf. Un récit rapporté par France Bleu.

Le quadrupède à la robe chocolat s’était volatilisé le 7 février dernier au domicile familial à Ménil (53). Ses propriétaires n’avaient cessé de le chercher depuis, mais sans résultat.

Lucile Jamesse, sa maîtresse, avait distribué des avis de recherche et posté des annonces sur les réseaux sociaux, notamment Instagram où un compte a été spécifiquement créé dans ce but.



missingspartacus / Instagram

La famille avait également eu recours aux services de Samuel Gonnord, un pisteur canin bénévole. Avec sa chienne Nina, il prête régulièrement main forte aux gendarmes. Malgré tous les efforts déployés, Spartacus restait introuvable. Seul un témoignage faisant état du passage du chien du côté de Marigné (49) redonnait un peu d’espoir aux Jamesse, mais ces derniers n’avaient toujours pas réussi à le retrouver.

Retrouvé dans une proche commune

Ils restaient sans nouvelles du Labrador Retriever jusqu’au jeudi 17 mars. Ce jour-là, ils ont été contactés par des habitants de Château-Gontier-sur-Mayenne, commune située à quelques kilomètres au nord de Ménil. Ceux-ci avaient recueilli le chien 5 jours plus tôt.

Spartacus était en bonne santé malgré les 5 semaines passées sans sa famille, mais cette dernière ignore ce qui lui est arrivé. Avait-il fugué ? L’avait-on volé ? Nul ne le sait pour le moment.

Pour les Jamesse, le plus important est que leur chien se porte bien.