Des policiers indiens interviennent pour secourir un chien pris au piège dans un hôtel déserté

Les aboiements de détresse d’un chien coincé dans un bâtiment déserté étaient entendus depuis des jours, mais personne ne parvenait à les localiser avec précision. La police en a été informée et est aussitôt passée à l’action.

En Inde, un chien errant a été secouru par la police après sa découverte enfermé dans un hôtel ayant fermé ses portes, rapporte The Times of India ce jeudi 23 septembre. Le sauvetage a eu lieu hier mercredi.

Tout avait commencé dimanche dernier (19 septembre), quand des riverains s’étaient mis à entendre des aboiements provenant d’un bâtiment de 4 étages situé dans le quartier de Survey Park à Calcutta (Est de l’Inde). Il s’agit d’un hôtel inoccupé depuis un certain temps à cause de la pandémie de Covid-19.

Un bénévole local, prénommé Debabrata, en a été mis au courant et a immédiatement commencé les recherches, mais il ne parvenait pas à définir l’emplacement du chien. Il a appelé la police, qui a envoyé l’officier Arijit Singh et ses collègues sur les lieux mercredi.

Une ouverture trouvée dans le bâtiment pour atteindre le chien

Les agents des forces de l’ordre ont constaté que l’entrée principale était verrouillée et appris que le propriétaire de l’hôtel l’avait quitté depuis sa fermeture. Ils ont toutefois découvert un morceau de papier où est inscrit le numéro de téléphone du gardien, qui n’était pas non plus sur place ; il était en vacances dans sa ville natale, loin de là. C’est ce qu’il leur a dit quand ils l’ont appelé. L’homme a également précisé qu’il ignorait depuis combien de temps le quadrupède s’y trouvait.

Le chien, lui, aboyait de plus en plus fort. L’officier de police Singh a fait le tour du site et repéré une petite ouverture dans du contre-plaqué, du côté d'une sorte d'entrée de service. Il a pu l’élargir sans peine pour se faufiler et pénétrer dans l’hôtel pour récupérer le canidé.

The Times of India

L’animal, d’abord apeuré, s’est peu à peu calmé et a même commencé à remuer la queue. Il a laissé le policier le faire sortir du bâtiment. Le chien était enfin sain et sauf.