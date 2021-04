Des pêcheurs étonnés de découvrir un chien abandonné sur une île, appellent du renfort pour tenter de le secourir

Dimanche 25 avril, un groupe de pêcheurs a repéré un chien sur l’île Green Point, dans le Michigan. Alors qu’ils essayaient de l’aider, l’animal timide s’est enfui. Les 3 hommes, bien décidés à ne pas l’abandonner à son triste sort, ont contacté les autorités.

Comment le canidé s’est-il retrouvé sur l’île inhabitée ? Personne n’a la réponse. Selon l’avis général, il aurait été laissé volontairement par d’anciens propriétaires. Maigre et constellée de cicatrices, la femelle au pelage noir et blanc cache certainement un passé difficile. Sa peur des humains semble également confirmer cette hypothèse.

Robert, son fils David et son ami Eric Gruesbeck, ont accosté le rivage recouvert d’une épaisse végétation pour rencontrer la vagabonde. Ce dernier a aussitôt pris ses pattes à son cou. « Je savais qu’il n’y avait pas de nourriture pour elle », a rapporté Robert Debolt à MLive. La tentative d’approche ayant échoué, le trio est reparti non sans ressentir un certain malaise.

Une première opération de sauvetage infructueuse

Les 3 hommes ont rapporté la situation aux autorités locales, qui ont rapidement réagi. Pour récupérer le Robinson de l’île Green Point, ils ont installé un piège et de la nourriture. Les recherches ont duré 3 heures. Comme le quadrupède est resté introuvable, le groupe d’intervention a fait demi-tour.

Mais l’histoire est loin d’être terminée. Mercredi 28 avril, un autre pêcheur a indiqué avoir entendu des aboiements continus sur l’île. Les secouristes sont donc repartis à l’assaut.

Cette fois-ci, la chienne a pu être récupérée. Affamée, elle avait englouti l’appât et s’était retrouvée dans le piège. Sa peur s’est même évaporée : à la vue des sauveteurs, elle a remué la queue et a paru reconnaissante.

Un nouveau foyer aimant attend River

Prénommée River, la chienne âgée entre 1 et 2 ans, n’avait ni collier ni puce électronique.

Actuellement soignée par un vétérinaire, River a déjà une nouvelle maison qui l’attend. Eric Gruesbeck, l’un des premiers hommes à l’avoir découverte, envisage de l’adopter dès que possible.

