Des nouvelles d’Ethan : le chien miraculé se porte à merveille et a trouvé un travail sur-mesure !

Alors que sa survie était loin d’être acquise il y a 4 mois, Ethan se porte aujourd’hui comme un charme et a même trouvé un emploi. Heureux au sein de sa nouvelle famille, il est la toute dernière recrue d’une marque de bière pour chien.

Ethan, le chien miraculé, découvert abandonné et très malade sur le parking d’une association en janvier dernier, se porte à merveille aujourd’hui. Il vient d’ailleurs de trouver un travail : goûteur en chef de la bière pour chien Dog Brew, comme le rapportait People ce lundi 24 mai.

Busch / Facebook

Il s’agit d’une boisson spécialement formulée pour les canidés : sans alcool, à base de jarret de porc, légumes, basilic, menthe, curcuma et gingembre. La Dog Brew avait été lancée l’été dernier par la marque Busch et rapidement connu un grand succès.

L’annonce de son recrutement a justement été faite sur la page Facebook de l’entreprise basée à Saint-Louis, dans l’Etat du Missouri. Dans la publication en question, la marque explique notamment avoir « passé en revue de nombreux candidats » à ce poste, et avoir retenu celle d’Ethan pour « son CV, son histoire » et le fait qu’il soit une source d’inspiration pour tous.

Busch / Facebook

« Que de chemin parcouru en si peu de temps »

L’entourage du chien s’en est également félicité, toujours via Facebook. « Nous sommes très honorés qu’Ethan ait été choisi par Busch », peut-on ainsi lire dans le post de la famille du quadrupède. « Prenez un moment pour penser au chemin parcouru par notre Ethan en si peu de temps », ajoute-elle.

Busch / Facebook

La route vers la guérison aura, en effet, été longue et semée d’embûches. Début 2021, la famille de Jeff Callaway, directeur de la Kentucky Humane Society, découvrait l’animal abandonné et dans un état de santé critique sur le parking de l’association. Pris en charge par l’équipe de l’organisation et les vétérinaires, il a peu à peu remonté la pente alors que ses chances de s’en sortir semblaient très réduites.

Au moment de son sauvetage, il était extrêmement maigre et faible. On ne pouvait même pas prendre sa température corporelle tant elle était basse.

Les Callaway l’avaient d’abord pris en charge en tant que famille d’accueil, avant de l’adopter définitivement en mars dernier.

Le désormais spécialiste de la dégustation de bière pour chien percevra un salaire de 20 000 dollars (16 000 euros environ), des stock-options et une assurance santé animale.

Busch / Facebook