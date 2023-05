Des milliers de passionnés réunis au Woofest Lyon pour célébrer leur amour des canidés et du sport canin

C’est l’heure du bilan, quelques jours après le Woofest Lyon qui s’est tenu à la mi-mai sur un merveilleux site de la capitale des Gaules. Après le succès de la version toulonnaise et en attendant celles de Paris (16 et 17 septembre) et de Montpellier (14 et 15 octobre), l’édition rhodanienne a été tout aussi passionnant et joyeux pour les nombreux visiteurs et participants. Retour en chiffres et en images sur le Woofest de Lyon…

Entre sourires et aboiements joyeux, la convivialité et la bonne humeur étaient au rendez-vous comme attendu lors du Woofest dans son édition lyonnaise. Des milliers de visiteurs, participants et acteurs de l’univers du chien se sont retrouvés les samedi et dimanche 13 et 14 mai au Grand Parc Miribel Jonage pour un moment de partage, autour de leur passion commune pour les canidés en général et les sports canins en particulier.

Premier grand festival animalier, le Woofest (anciennement Woof Run) de Lyon a été une expérience familiale ludique, durant laquelle de belles performances ont été réalisées lors des épreuves sportives dédiées à nos amis à 4 pattes. Les compétiteurs se sont surpassés sur la course à obstacles de 5,5 km, le canicross chronométré et le Woof Jump, grande nouveauté consistant pour les chiens à plonger dans l’eau de manière spectaculaire. Un peu moins endiablée mais tout aussi chaleureuse a été l’ambiance ayant marqué la marche encadrée par des professionnels du monde canin.



© Lola Ledoux

L’évènement a été une réussite totale avec 5000 visiteurs, 1000 participants aux épreuves et la présence de plus de 2000 chiens. Le Woofest a, par ailleurs, été animé par plusieurs associations, dont la SPA, la Fondation Frédéric Gaillanne et Ron’Rhône, 55 bénévoles, ainsi que 30 stands tenus par les exposants et les sponsors.



© Lola Ledoux

Grands et petits, accompagnés évidemment de leurs adorables compagnons à poils, ont passé d’agréables moments au village, et beaucoup d’entre eux ont eu l’occasion de faire le plein d’informations auprès des protagonistes. De la santé du chien au bien-être (ostéopathie, massages…), en passant par l’alimentation, les accessoires et la vie associative, c’est la tête pleine de précieux renseignements et une sensibilisation à la cause animale renforcée que les convives sont repartis du sublime site verdoyant qu’est le Grand Parc Miribel Jonage.



© Lola Ledoux

Des invités de marque

Parmi les intervenants, citons Lévi Zohar, comportementaliste canin dont nous avions eu le plaisir de présenter le magazine « L'Inné et l'Acquis ».

Lucas Bérullier, fondateur du Woofest, Pierre Massot, régisseur général du Grand Parc Jonage, Eva Morand, Country Manager de Kippy (traceurs GPS pour chiens et chats), ainsi qu’Ilana et sa chienne Lou, se tenaient également à la disposition des visiteurs pour échanger avec eux.

© Lola Ledoux

Rappelons enfin que l’évènement Woofest est labellisé « 1% pour les Animaux ». En ayant ainsi intégré le label lancé par YouCare, il apporte sa contribution aux projets destinés à améliorer la condition animale.

Pour plus d’infos sur le Woofest, rendez-vous sur woof.run.