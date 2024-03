La joie immense d'un chien qui retrouve enfin son maître militaire après 10 mois d'absence (vidéo)

L’absence du maître n’a rien d’agréable pour un chien, même lorsque ce dernier ne souffre pas spécialement d’anxiété de séparation. Que dire alors quand elle dure plusieurs mois ? Un adorable Golden Retriever appelé Denver en a récemment fait l’expérience, comme le raconte WAFF.

Son propriétaire Jack Vogel est membre la Nebraska National Guard, la composante terrestre de l’armée de réserve de l’Etat du Nebraska, aux Etats-Unis. Infirmier militaire, il était parti en avril 2023 en déploiement au sein d’une unité d’infanterie aéroportée dans la région de la Corne de l’Afrique. Cette zone géographique englobe la Somalie, Djibouti, l’Ethiopie et l’Erythrée.

Après son départ, Denver devait se demander pourquoi Jack Vogel n’était pas à la maison. Il devait certainement guetter son retour, assis derrière la porte, comme le font la plupart des chiens impatients de revoir leurs humains favoris.

Pendant les 10 mois suivants, le soldat est intervenu dans plusieurs de ces pays. Son chien devait lui manquer terriblement, tout comme le reste de sa famille.

Sa mission terminée, Jack Vogel avait hâte de rentrer aux Etats-Unis pour retrouver les siens. Le moment tant attendu a eu lieu le 22 février 2024. Les proches de l’infirmier militaire étaient là pour l’accueillir, y compris Denver, bien évidemment.



NE National Guard / X

Ces merveilleuses retrouvailles se sont produites à l’aérodrome de Lincoln, dans l’est du Nebraska.

Dès qu’il a reconnu son ami bipède, le Golden Retriever a laissé libre cours à sa joie. Le chien était totalement survolté, tournant autour de Jack Vogel pendant que ce dernier le caressait en arborant un grand sourire.

L’attitude du canidé en dit long sur l’attachement qu’il éprouve à l’égard de son propriétaire. Cette scène émouvante, la Garde Nationale du Nebraska l’a partagée sur son compte X (anciennement Twitter). Voici la vidéo :

Spc. Jack Vogel reunites with his dog, Denver, Feb. 22, 2024, in Lincoln, Neb., after 10 months of separation due to an overseas deployment to eastern Africa. Vogel deployed with the Nebraska Army National Guard’s Alpha Co, 2-134th Infantry (Airborne).

???? SSG Crawford #NEGuard pic.twitter.com/irlhHCya1m