Des Lévriers trouvés dans un hangar passent 18 mois dans un refuge avant de fêter leur premier Noël en famille

Après avoir vécu des épreuves difficiles, Eve et Dasher pourront enfin passer de belles fêtes de fin d'année. Les 2 chiens sont prêts à tirer définitivement un trait sur leur passé...

Eve, Dasher et 2 autres Salukis ont été abandonnés dans un hangar. D'après le quotidien d'information britannique Metro, ils ont été employés comme chiens de chasse.

Après les avoir découverts, les membres de la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA) les ont recueillis dans l'une de leur succursale située dans le Hertfordshire, au Royaume-Uni. Le quatuor se sentait très nerveux à son arrivée.

Les rescapés arboraient un corps famélique et souffraient de diarrhée. Heureusement, quelques mois après l'opération de sauvetage, 2 d'entre eux ont été adoptés. Mais la situation était tout autre pour Eve et Dasher...

© RSPCA

Le nouvel espoir d'une vie meilleure

Le duo restant n'a pas réussi à trouver rapidement un foyer aimant. La surdité qui affecte Eve, ainsi que la nervosité dont elle souffre avec son compagnon ont certainement joué un rôle néfaste dans le processus d'adoption... Mais les « handicaps » ne freinent absolument pas certaines personnes.

Après 18 mois passés au refuge, les 2 meilleurs amis canins ont rencontré Kelly Coupland et Scott Marshall : le couple a décidé d'ouvrir son cœur et sa maison à ces 2 âmes en peine. Les partenaires, qui possédaient déjà un Lévrier nommé Biscuit, ont accueilli Eve et Dasher avec joie après avoir perdu leur Saluki âgé de 16 ans, en février 2021.

© RSPCA

« Les Salukis ont tellement de culot et de caractère, a déclaré Kelly, ils veulent être le centre de l'univers et j'adore ça. Je voulais un chien de cette race et nous avons repéré Eve et Dasher ! » Les 2 boules de poils se sont parfaitement installées dans leur nouvelle demeure.

© RSPCA

Eve s'avère particulièrement affectueuse et attachante. Dasher s'est montré très timide au début, mais au fil du temps, il a appris à faire confiance à ses bienfaiteurs et à se détendre. « Il a commencé à se blottir contre moi sur le canapé, c'est un garçon vraiment adorable, a confié sa mère adoptive. C'est tellement agréable de le voir enfin sortir de sa coquille. »

Le couple emmène régulièrement ses protégés à la campagne pour qu'ils puissent profiter de longues balades. Il a également enseigné des signaux manuels à Eve.

© RSPCA

Des chiens plus que jamais gâtés

Aujourd'hui, ils attendent tous avec impatience le 25 décembre. Eve et Dasher fêteront leur premier Noël en famille. Les chiens sont gâtés par leurs propriétaires, qui leur ont offert un calendrier de l'Avent et comptent leur préparer un repas spécial le jour J. Des cadeaux glissés sous le sapin les attendent également !

© RSPCA

Kelly et son compagnon ont affirmé qu'ils étaient « chanceux de les avoir », mais leurs amis à fourrure peuvent en dire autant...