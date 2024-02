La réaction touchante d'un chien qui reconnaît un être cher venu à sa rencontre à l'aéroport (vidéo)

Un propriétaire canin s’était installé à l’étranger, laissant son chien au pays auprès de sa famille. Tous 2 étaient extrêmement tristes d’être privés l’un de l’autre. D’émouvantes retrouvailles ont toutefois eu lieu plusieurs mois plus tard. C’était une énorme surprise pour le quadrupède qui a mis du temps à réaliser ce qui se passait.

Pablo Vergara Montoya avait dû quitter sa Colombie natale pour s’établir aux Etats-Unis. Il avait laissé son meilleur ami, un Bouledogue Français répondant au nom de Gasper, en Amérique du Sud avec sa famille.

Son chien lui manquait terriblement. Que dire alors de ce que pouvait ressentir le canidé, ne comprenant pas pourquoi il était ainsi privé de la présence de son humain.

Pablo Vergara Montoya pensait à Gasper en permanence. Il demandait des nouvelles de son loulou tous les jours. Tous 2 allaient toutefois se retrouver, à la grande surprise de Gasper.

En effet, 7 mois après le départ du jeune homme, une proche de ce dernier a décidé de lui rendre visite aux Etats-Unis. Elle s’y est rendue avec le Bouledogue Français, pour qui le voyage a évidemment été une expérience déroutante.

Gasper venait de faire un long trajet en avion. Il était à des milliers de kilomètres de chez lui et ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il était surtout loin de se douter qu’il était sur le point de vivre de merveilleuses retrouvailles.

Un moment d’hésitation, puis le bonheur !

Ces dernières ont eu lieu devant l’aéroport. Gasper attendait sagement la suite des évènements sur le trottoir, aux côtés de la parente de Pablo Vergara Montoya qui le tenait en laisse.

Son maître est arrivé et s’est arrêté face à lui. Le chien l’a longuement observé, puis l’a enfin reconnu en s’approchant de lui pour le renifler. Dès qu’il a réalisé la chose, Gasper a laissé exploser sa joie.



@pablomontoyav / TikTok

Ce très beau moment a été filmé, et la vidéo postée par Pablo Vergara Montoya sur son compte TikTok et relayée par The Dodo. Mise en ligne le 15 janvier sur le réseau social, elle totalise 9,5 millions de vues à ce jour. La voici :

