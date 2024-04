Une chienne ayant veillé sur le corps sans vie de sa maîtresse pendant une semaine se jette dans les bras d'une parfaite inconnue à l'arrivée des secours

Malgré la tristesse, la faim et la soif, Poppy aura été loyale envers sa défunte propriétaire jusqu’au bout. Cette chienne n’a pas seulement été secourue après avoir vécu une semaine d’enfermement ; elle a également eu droit à un nouveau départ.

Christie Powell habite Swansea au pays de Galles. En mars 2024, cette mère de famille de 37 ans s’était inquiétée de ne plus avoir de nouvelles de sa voisine Yolanda Callaghan, 76 ans.

Accompagnée de sa sœur Kate Difrancesco, qui lui rendait visite en provenance de Derby, Christie Powell s’est présentée au domicile de la septuagénaire. Elle a d’emblée constaté que sa boîte aux lettres était pleine, ce qui n’était pas bon signe. Ce qu’elle a vu à travers la fente a confirmé ses craintes ; Yolanda Callaghan gisait par terre, sa fidèle chienne Poppy blottie contre elle.

La Caniche toy de 8 ans « était en fait sur [sa maîtresse], assise là à nous regarder », raconte la voisine à la BBC.



Christie Lee Powell / Facebook

Les secours ont été prévenus. Ils sont arrivés peu après et ont défoncé la porte pour entrer et constater le décès de Yolanda Callaghan. Kate Difrancesco, que Poppy ne connaissait pas du tout, les a suivis. La chienne est tout de suite allée vers elle, comme si elle sentait que cette personne était là pour lui venir en aide. « Poppy n'avait jamais rencontré ma sœur auparavant et elle s'accrochait à elle », dit Christie Powell.

Cette dernière a emmené la Caniche chez elle pour la réconforter, soigner et nourrir. Elle lui a nettoyé les yeux, qui étaient recouverts de sécrétions s’étant solidifiées. La pauvre était tellement déshydratée qu’elle buvait l’eau de son bain. Christie Powell lui a également donné à manger, avant de l’emmener chez le vétérinaire.

Un œil de perdu, mais une famille de trouvée

Ce dernier a constaté que l’animal souffrait d’un ulcère perforé à l’œil droit. Celui-ci a été retiré chirurgicalement par la suite « et maintenant, elle est borgne, indique sa bienfaitrice. En fait, nous l’appelons simplement Popeye ».

Christie Powell a créé une cagnotte solidaire pour financer ses soins. Plus de 4000 livres sterling (4700 euros environ) ont ainsi été récoltés.

Une fois l’hospitalisation de Poppy terminée, la chienne a rapidement pu rejoindre sa nouvelle famille, d’après WalesOnline. La bonne nouvelle, en effet, c’est qu’elle a été adoptée par… Kate Difrancesco ! Il était clair dès leur rencontre qu’elles étaient faites l’une pour l’autre.

A lire aussi : La disparition de la chienne d'assistance d'un vétéran de l'armée inquiète et mobilise sa communauté