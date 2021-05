Des étudiants accompagnés d'un chien de sauvetage ont sauvé 50 chiots d'une fin tragique

Dans l’Ohio, une association a pu sauver près de 50 chiots qui se trouvaient dans des refuges pratiquant l’euthanasie. Un exploit qu’elle n’aurait pas pu réaliser sans le précieux concours d’un groupe d’étudiants en médecine vétérinaire de la région.

A Cincinnati, l’école Scarlet Oaks a mis ses étudiants et ses locaux à la disposition de l’association Hope Fur Pets Rescue pour le sauvetage de dizaines de chiots en provenance de refuges de type « high kill ». Autrement dit, des structures d’accueil qui ont recours à l’euthanasie lorsqu’elles manquent de places ou gèrent des chiens considérés comme non-adoptables.

© Hope Fur Pets Rescue

Ces jeunes gens sont de futurs vétérinaires ou auxiliaires vétérinaires. Ils ont donc eu l’occasion de vivre une expérience particulièrement enrichissante et utile pour le parcours professionnel qui les attend, en aidant Hope Fur Pets Rescue à prendre en charge près de 50 petits canidés. Sans oublier le fait que, en prenant part à cette opération, ils ont contribué à sauver la vie de ces derniers.

© Hope Fur Pets Rescue

19 de ces chiots vivaient dans une ferme, tandis qu’une autre portée allait être vendue dans un marché aux puces, comme le rapporte The Animal Rescue Site.

© Hope Fur Pets Rescue

Des soins, du jeu et beaucoup d’amour pour les chiots

Les étudiants de Scarlet Oaks ont soigné les jeunes quadrupèdes et ont passé du temps avec eux pour les réconforter et les occuper par des jeux.

© Hope Fur Pets Rescue

Hope Fur Pets Rescue n’entend pas s’arrêter là dans sa collaboration avec l’école formant le personnel vétérinaire.

© Pam Nicodemus

L’organisation projette, en effet, de se rendre très bientôt dans les zones rurales autour de Cincinnati et dans l’Etat voisin du Kentucky, pour trouver et secourir d’autres chiens ayant besoin d’aide. Ces derniers seront soignés et stérilisés avant d’être ramenés dans leurs foyers.

© Hope Fur Pets Rescue