Les chiens d'un refuge pataugeant dans 90 centimètres d'eau lors d'une tempête trouvent sécurité et réconfort dans des familles d'accueil dévouées

À Englewood, dans le New Jersey (États-Unis), un refuge pour animaux a subi de lourds dégâts à la suite d’une inondation engendrée par une pluie torrentielle. Les membres de la communauté se sont mobilisés pour lui venir en aide.

Mardi 6 août, la communauté d’Englewood a été frappée de plein fouet par une tempête. La pluie qui tombait à flots a provoqué une inondation en ville. Un refuge animalier, Save The Animals Rescue Team, II – START II, a subi des dégâts importants, rapporte ABC 7.

Les chenils des chiens étaient tellement inondés que nombre des pensionnaires se tenaient sur le dessus de leur couchage… mais ils n’étaient pas suffisamment surélevés pour éviter l’eau, haute d’environ 90 cm par endroits. À l’extérieur, de nombreuses niches ont été emportées par l’inondation. Cette dernière a laissé un véritable désordre derrière elle.

Lorsque le calme est revenu après la tempête, un gros travail de nettoyage et de réparation a été entrepris. En tombant, des branches d’arbres ont notamment causé une fuite dans le toit de l’établissement.

Tous les chiens du refuge sont en sécurité

« Un énorme merci à tous les intervenants qui sont venus à la rescousse hier soir. Merci aux bénévoles qui se sont présentés et sont restés jusqu’à la fin, en particulier Raunaq, qui s’est dépassé pour les animaux. Il a traversé les eaux à pied et a réussi à entrer dans le bâtiment pour rassembler tous les chiens sur un terrain plus élevé, déclarent les membres de l’organisme sur Facebook, rassembler un groupe de chiens effrayés n’est pas sans défis, mais tous les animaux sont en sécurité aujourd’hui. »

Face à cette situation chaotique, plusieurs personnes ont proposé de se constituer temporairement familles d’accueil pour les pensionnaires du refuge.

© The Save The Animals Rescue Team, II – START II / Facebook

Sur Facebook, la publication de l’organisme a récolté plus de 185 mentions « j’aime » à ce jour. Plusieurs internautes ont exprimé leur soutien, et ont remercié les bénévoles de prendre si bien soin des animaux.

« Remarquable ! Merci beaucoup aux intervenants et aux bénévoles. Tellement soulagé que ces beaux chiens soient en sécurité », commente l’un d’entre eux. « Dieu merci, ces chiens sont en sécurité. De quoi avez-vous besoin et que peut-on faire d’autre pour aider ? J’attends de savoir quand je peux déposer un sac de croquettes et des friandises […] », écrit une bonne samaritaine qui souhaite les soutenir.