Des bénévoles se démènent pour réunir une chienne et ses chiots rescapés de l'incendie qui les a séparés

L’incendie survenu dans la maison de ses maîtres a totalement bouleversé l’existence d’une chienne appelée Bailey. Le sinistre l’a non seulement séparé de ses chiots, mais il a en plus amené sa famille à se séparer d’elle. Pour Suzette Hall et son association, il était urgent de la secourir et de la ramener à ses petits.

Bailey avait récemment mis au monde une portée de 5 adorables chiots. Elle et le papa des petits canidés avaient une maison jusqu’à cet incendie qui a tout changé.

Un incendie a, en effet, ravagé l’habitation en question située dans le sud de la Californie. Les propriétaires ont eu le temps d’en sortir indemnes. Bailey, sous l’effet de la panique, s’est enfuie en courant. Ses chiots et le chien mâle, eux, ont été pris au piège.

Heureusement, des voisins se sont mobilisés pour leur porter secours. Ils se sont introduits dans la maison envahie par d’épaisses fumées et ont réussi à évacuer les 6 quadrupèdes.

Pendant que ces âmes bienveillantes prenaient soin des chiots et de leur père, Bailey restait introuvable.

Elle a toutefois fini par être retrouvée quelques jours plus tard par une femme dans un centre équestre, non loin de la maison où l’incendie avait eu lieu. La chienne se cachait derrière un arbre et s’éloignait à chaque tentative d’approche. La dame a alors appelé Suzette Hall, fondatrice de l’association Logan’s Legacy.



La bénévole a appris entretemps que les maîtres de Bailey ne voulaient plus d’elle, ni des autres chiens. Elle a essayé de retrouver les voisins qui s’occupaient des canidés rescapés, mais n’est pas parvenue à les joindre.

Alors qu’elle réfléchissait au moyen de gagner la confiance de Bailey, ils l’ont enfin contactée. Elle leur a demandé de venir au centre équestre avec les chiots dans l’espoir que leurs pleurs amènent leur mère à se laisser approcher.

Suzette Hall a placé les petits de Bailey dans une cage. Dès que la chienne les a reconnus, ses oreilles se sont dressées et elle a couru vers eux. « Jamais de ma vie je n’ai vu un chien courir aussi vite », raconte la bénévole à The Dodo. Elle restait cependant méfiante.



Retrouvailles et nouveau départ

Pour la convaincre définitivement de venir vers elle, Suzette Hall a pris l’un des chiots et s’est mise à le caresser et à l’embrasser, histoire de lui faire comprendre qu’elle ne leur voulait que du bien. Bailey l’a alors rejointe et elle a pu lui mettre une laisse. La chienne s’est aussitôt posée sur ses genoux et s’est mise à lui lécher le visage, comme pour la remercier.



Suzette Hall a accueilli toute la famille canine chez elle. Quelques semaines plus tard, 3 des chiots ont été adoptés, suivis de leur maman.



Il reste les 2 petits restants et le géniteur. L’équipe de Logan’s Legacy espère pouvoir leur trouver des foyers aimants très bientôt, eux aussi.

