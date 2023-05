Le récit bouleversant de Vader, chien qui devait apprendre à faire confiance aux humains après son abandon

Terrifié et totalement désorienté après s’être retrouvé sans sa famille du jour au lendemain, un chien a passé des jours à errer dangereusement à proximité d’une autoroute. Dès qu’elle l’a su, une bénévole est passée à l’action dans l’espoir de sauver l’animal en détresse et l’aider à renouer avec l’espoir.

Suzette Hall, fondatrice de Logan’s Legacy dog rescue en Californie, compte de nombreux sauvetages de chiens à son actif. Nous en avons d’ailleurs relaté plus d’un chez Woopets. Citons, par exemple, ceux d’Elliot ou encore de Soldier.

Plus récemment, la bénévole a été prévenue par des habitants de la présence d’un croisé Berger Belge Malinois qu’ils croyaient errant.



Suzette Hall / Instagram

Quand Suzette Hall est arrivée sur les lieux et a observé le quadrupède en question, elle a rapidement compris qu’il avait eu une maison. « Il faisait le tour des mêmes trois rues encore et encore, raconte-t-elle à The Dodo. C'est ce qu'ils font quand ils ont été abandonnés ; ils restent dans la zone où ils ont été laissés. »



Suzette Hall / Instagram

Plus d’une fois, ce chien s’approchait dangereusement de l’autoroute et risquait ainsi d’être grièvement blessé, voire pire. Sa grande crainte envers les humains rendait toute tentative d’intervention extrêmement délicate, car il revenait systématiquement vers la voie rapide.

Le reste du temps, il se cachait quelque part, dans l’une des rues environnantes. Suzette Hall a décidé de ne pas essayer d’aller directement au contact du chien. Elle a préféré le surveiller à bonne distance pour analyser ses habitudes et identifier sa cachette préférée. Une fois cette dernière découverte, elle y a placé une cage-piège agrémentée de friandises pour chien.

Le canidé était clairement affamé, et quelques nuits plus tard, la patience de Suzette Hall a fini par être récompensée. Le chien s’est enfin laissé enfermer dans la cage. Il était désormais à l’abri de tout danger.



Suzette Hall / Instagram

La bénévole a compris qu’il était prêt à faire confiance quand, sur le trajet en voiture du lieu de sauvetage vers la clinique vétérinaire, le toutou s’est paisiblement endormi. « C'est mon moment préféré ; quand ils ferment les yeux parce qu'ils sont en sécurité », dit-elle.

« Un tout nouveau chien »

A la clinique vétérinaire, le chien, qui a été appelé Vader, s’est peu à peu détendu. Il était en bonne santé et prêt à passer à l’étape suivante. Suzette Hall l’a confié à une éducatrice canin et mère d’accueil bénévole.



Suzette Hall / Instagram

Vader s’est rapidement intégré à la meute de chiens dont sa bienfaitrice prend soin. Son bonheur d’être au milieu de ses semblables est palpable, notamment lors des promenades et des séances de jeux. Il s’est même lié d’amitié avec un congénère récemment accueilli, et tous 2 sont devenus inséparables.



Suzette Hall / Instagram

Toute l’équipe de Logan’s Legacy dog rescue espère à présent lui trouver une famille aimante pour toujours. « Il est comme un tout nouveau chien maintenant », se félicite Suzette Hall, qui parle de « miracle total ».

Suzette Hall / Instagram