Derrière l'image de chien jouant à la balle avec un policier se cache l'histoire d'un drame dans une piscine gelée

La propriétaire d’un chien appelé Ryker était désespérée après la chute de ce dernier dans sa piscine gelée. Elle n’était pas en mesure de lui venir en aide et a donc appelé les secours. Un agent des forces de l’ordre est rapidement arrivé sur les lieux avec la ferme intention d’éviter l’hypothermie et la noyade au quadrupède en détresse.

Andrew Webster est un agent de l’unité de contrôle des animaux au sein du bureau du shérif du comté de Bedford, en Virginie (Etats-Unis). Il apparaît sur une belle photo où il joue à la balle avec un chien répondant au nom de Ryker.

Ledit chien ne lui appartient pas. En fait, quelques minutes avant la prise de ce cliché, il lui avait sauvé la vie. Le récit est rapporté par WSET.



WSET

Les faits ont eu lieu le mercredi 6 mars en fin de matinée, vers 11h30 locales. La maîtresse de Ryker, croisé Rottweiler de 52 kilogrammes, venait d’appeler les secours après la chute de l’animal dans sa piscine.

La dame n’était pas en état d’intervenir. Tout ce qu’elle a pu faire, c’était de remettre l’échelle pour permettre à Ryker de s’accrocher et ne pas sombrer. Le pauvre chien était non seulement prisonnier de l’eau extrêmement froide, mais il était pris au piège dans la bâche qui recouvrait le bassin et qui le retenait encore un peu plus à mesure qu’il se débattait.

C’est donc Andrew Webster qui a été envoyé sur place. Arrivé en quelques minutes, il s’est rapidement défait de son équipement pour entrer dans l’eau glacée. Il savait qu’il devait agir très vite, car Ryker risquait l’hypothermie et la noyade.

« C'était une telle joie. C'était génial »

Le policier a réussi à faire sortir le chien de l’eau. Ryker était sain et sauf. « C'était une sensation géniale, raconte Andrew Webster. Surtout une fois que j'ai pu le faire sortir et voir qu'il allait parfaitement bien, qu'il n'y avait plus de problème. C'était une telle joie. C'était génial. »

Son acte héroïque a permis de sauver une précieuse vie. La propriétaire de Ryker lui en est extrêmement reconnaissante. Le croisé Rottweiler aussi, surtout qu’il a pris le temps de jouer avec lui après l’avoir secouru.