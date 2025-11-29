Depuis que ce Labrador âgé a accueilli un petit frère, il a retrouvé toute sa vitalité de chiot (vidéo)

Ruby n’est plus toute jeune et a quelque peu perdu son dynamisme avec le temps. Pourtant, son étincelle de jeune chienne sommeillait toujours en elle. Lorsque sa famille a accueilli un nouveau chiot, la femelle a été pourvue d’un second souffle. L’arrivée de la jeune boule de poils à la maison lui a fait retrouver sa jeune âme.

Ruby, une femelle Labrador de 10 ans, fait désormais partie de la catégorie des toutous seniors. Évidemment, avec l’âge, elle n’est plus aussi active qu’autrefois. Cela ne l’empêche pas d’être heureuse, mais son âme de chiot a toujours sommeillé au fond d’elle. Alors, quand une nouvelle boule de poils pleine d’énergie est arrivée chez elle, elle est redevenue le toutou dynamique qu’elle avait toujours été.

L’arrivée d’un chiot dans une famille est généralement une bulle d’oxygène. La boule de poils arrive avec son insouciance, mais surtout son dynamisme de jeune chien. Rires, jeux et bons moments sont souvent au rendez-vous au sein du foyer et tout le monde en profite, des plus jeunes aux plus âgés.

@rubyandgordie / TikTok

Un bol d’air frais

Ruby a eu la chance de vivre cette expérience avec sa famille. Ses propriétaires ont décidé d’agrandir son foyer en accueillant un nouveau chiot nommé Gordie. Le toutou, un Labrador, a posé les pattes dans la maison familiale il y a quelques semaines, pour le plus grand bonheur de tous, Ruby comprise.

En effet, cette dernière s’est métamorphosée à l’arrivée du petit quadrupède. Dans une vidéo postée sur TikTok et relayée par Parade Pets , on la voit jouer et courir avec son jeune ami. Ses aboiements et sa queue ballante reflètent son excitation, ainsi que sa joie de pouvoir s’amuser avec son petit frère : « Quand on offre un petit frère ou une petite sœur à son chien âgé et qu'il recommence à se comporter comme un chiot », légendait sa propriétaire.

A lire aussi : L’adorable amitié entre un Golden Retriever et sa version miniature arrivée récemment dans la maison (vidéo)

Cette dernière est absolument heureuse de voir sa chienne s’épanouir ainsi malgré son âge avancé. Cela la replonge dans de doux souvenirs : « Presque 11 ans et toujours aussi joueuse », écrivait-elle.