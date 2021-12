Depuis la disparition de son chien il y a 5 mois, elle sort tous les jours dans l'espoir de le retrouver

Laurie Klusner est désespérée. Cela fait 5 mois qu’elle est à la recherche de son Berger Allemand, disparu alors qu’il se trouvait dans son jardin avec ses 2 autres chiens. Il n’est pas seulement son compagnon, mais aussi son chien d’assistance.

Bear est introuvable depuis des mois, malgré les recherches incessantes de sa famille. A-t-il été enlevé ? Lui est-il arrivé un accident ? A-t-il fugué ? Cette dernière piste semble peu probable, car Bear est un chien d’assistance, formé pour rester aux côtés de sa maîtresse et lui venir en aide à tout moment, comme le rapportait WRCBtv le mardi 9 novembre 2021.

5 mois plus tôt, une infirmière était venue chez sa propriétaire Laurie Klusner, qui vit à Rossville dans l’Etat de la Géorgie (Sud des Etats-Unis). Elle avait demandé à la maîtresse des lieux de faire sortir ses 3 chiens, dont Bear. Chose qu’elle n’avait jamais réclamée auparavant. Bien qu’étonnée, Laurie Klusner s’était exécutée.

15 à 20 minutes plus tard, l’infirmière en avait terminé avec elle et était repartie. En sortant, sa patiente découvrait avec effroi que Bear n’était plus dans le jardin, alors que ses 2 congénères étaient toujours là.



WRCBtv

Elle n’a jamais cessé de le chercher depuis, sillonnant la ville au volant de sa voiture, distribuant des affiches et postant des avis de recherche sur les réseaux sociaux. Sans résultat pour le moment.



WRCBtv

« Ramenez-le-moi. Je ne poserai pas de question »

Retrouver le Berger Allemand est d’autant plus important pour Laurie Klusner qu’il lui sauve la vie au quotidien. « Il a été formé pour me protéger pendant mes crises […] et en cas de chute. Il a été entraîné à attendre que mes convulsions s’arrêtent pour aller me chercher de l’aide si je suis à l’extérieur de la maison », indique-t-elle.

Bear a également appris à ouvrir les portes, activer les interrupteurs d’éclairage ou encore ramasser des objets pour sa propriétaire. Une formation qui a coûté 2000 dollars par mois à la famille et qui a été assurée par 3 éducateurs professionnels.

WRCBtv

« Bear fait partie de ma famille. Il est mon enfant ! », insiste Laurie Klusner, qui implore la personne qui l’a emmené de le lui rendre. « Ramenez-le-moi. Je ne poserai pas de question. Mettez-le dans mon jardin. Faites quelque chose. Ramenez-le simplement à la maison ».