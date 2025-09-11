Depuis 2 ans, ce Cocker débordant de tendresse apporte réconfort et sourires dans les écoles et les hôpitaux

Dans les couloirs et chambres d’hôpitaux, les salles de classe animées ou encore les maisons de retraite paisibles, un chien au regard doux accomplit une mission pleine de sens. A Liverpool, ce Cocker Anglais au grand cœur qui répond au nom de Fergus apporte chaleur et réconfort là où le moral fait parfois défaut. Son engagement, devenu indispensable dans une région en manque de chiens de thérapie, témoigne de la force du lien entre l’humain et l’animal.

“Les yeux s'illuminent lorsque les gens voient mon chien de thérapie”, dit Cathy Gillespie de Fergus. Ce dernier est un adorable Cocker Anglais de 4 ans et demi, dont près de la moitié consacrée à se mettre au service de personnes qui ont désespérément besoin de réconfort. Le quadrupède intervient, en effet, de manière régulière dans les maisons de retraite, les écoles et les hôpitaux.

Cathy Gillespie avait pris sa retraite en 2023. C’est à ce moment-là que l’idée de faire de Fergus un chien de thérapie lui était venue. Elle se disait que le caractère affectueux et la grande patience de son compagnon canin pouvait lui permettre d’exercer ce métier.



Cette habitante du quartier de Garston, à Liverpool (Angleterre), avait ainsi contacté l’association Pets as Therapy dans ce but. Les experts de l’organisation avaient fait passer une série de tests à Fergus, et l’évaluation avait été concluante.

Après avoir suivi une formation spécifique, le Cocker Anglais avait officiellement obtenu son statut de chien de thérapie.

Il sème le bonheur partout où il passe

Depuis, sa maîtresse reçoit souvent des sollicitations par mail pour emmener Fergus rendre visite aux personnes âgées se sentant seules, aux gens hospitalisés et aux écoliers à qui il apporte énormément de joie.



Le travail qu’accomplit le brave Fergus est d’autant plus précieux que Liverpool et la région manquent cruellement de chiens de thérapie, comme l’explique Cathy Gillespie à la BBC .

Grâce à son tempérament exemplaire et à l’implication sans faille de sa propriétaire, Fergus continue de semer le bonheur partout où il passe. Une belle histoire de dévouement qui montre à quel point la présence d’un animal peut transformer le quotidien, même dans les moments les plus difficiles.