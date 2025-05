Dépassée par sa générosité, une vieille dame fait appel à une association pour prendre en charge ses 50 animaux

Vouloir venir en aide aux animaux abandonnés et/ou maltraités est une intention très louable. Seulement, il ne faut jamais oublier que c’est un acte qui entraîne de nombreuses responsabilités et qui exige un investissement physique et financier, surtout lorsque l’on choisit d’accueillir de nombreux pensionnaires. Il y a quelques mois, une vieille dame américaine a subi les frais de sa générosité…

Amber Smith et Rebecca Zelanko, présidentes associées de l’association Second Chance Ranch Rescue and Sanctuary, basée en Caroline du Nord, ont été contactées en décembre 2024 par une vieille dame en difficulté. Au téléphone, cette dernière a expliqué être propriétaire de quelques animaux dont elle ne pouvait malheureusement plus s’occuper. Soucieuse de leur bien-être, elle tenait donc à les placer dans un endroit bienveillant pour les aider à trouver une nouvelle famille. Mais une fois sur place, Amber et Rebecca se sont rendues compte qu’il y avait eu un immense quiproquo… Ce n’était pas 2 ou 3 animaux qui avaient besoin de leur aide mais plus d’une cinquantaine !

© Second Chance Ranch Rescue and Sanctuary / Facebook

Une vraie ménagerie

Généreuse et grande amoureuse des animaux, la vieille dame avait, pendant plusieurs années, recueilli plusieurs dizaines d’animaux en attendant de leur trouver une famille aimante. Mais, il s’avère qu’elle les a finalement tous gardés ! Sur place, les jeunes femmes ont découvert pas moins de 33 chiens, des cochons, un chat et plein d’autres quadrupèdes en détresse… “À l'époque, nous n'avions absolument pas conscience du nombre d'animaux qu'elle avait”, affirmait Rebecca dans un témoignage relayé par WRAL News. En proie à la vieillesse et à la maladie, la bonne samaritaine était désormais consciente qu’elle ne pouvait plus prendre soin de sa grande ménagerie…

Surprises par la situation mais aussi désireuses de venir en aide à ces animaux et à la vieille dame, Amber et Rebecca ont décidé de tout de même honorer leur promesse. Finalement, tous ont été placés dans divers refuges de la région et même dans des familles d’accueil. Quant à la vieille dame, aucun membre de l’association n’a souhaité la juger pour cet abandon de masse. “Nous comprenons la situation. Nous sommes prêts à dépasser nos propres préjugés personnels pour traiter (...) les propriétaires avec respect”, expliquait Rebecca avant de conclure : “Il existe des ressources, il n’y a aucune honte à demander de l’aide. (...) Si l'animal ne s’adapte pas ou ne se sent pas bien dans votre famille, vous pouvez lui trouver un autre foyer. Ce n'est pas non plus quelque chose dont les gens devraient avoir honte”.