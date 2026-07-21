Dépassé par le nombre et la situation, un habitant de l'Indre accepte la prise en charge de ses 70 chiens par la SPA
Plusieurs dizaines de chiens ont été mis en sécurité dans l’Indre à l’issue d’une vaste opération coordonnée, après que leur propriétaire a accepté de s’en séparer face à une situation devenue ingérable. Pris en charge par la SPA et plusieurs services mobilisés, ils vont désormais être soignés avant de pouvoir, pour la plupart, trouver une nouvelle famille.
Dans l'Indre, plus de 70 chiens qui vivaient chez un particulier devenu inacapable de répondre à leurs besoins ont été évacués et secourus à la faveur d'une intervention collective, rapportait ICI.fr.
« Face à cette situation, le propriétaire, dépassé par les événements, a accepté un dessaisissement volontaire de ses animaux, permettant leur prise en charge dans les meilleures conditions possibles », peut-on lire dans un post partagé sur la page Facebook de la Préfète de l'Indre le 13 juillet 2026.
Arrivés sur les lieux, les intervenants ont découvert des chiens de races et d'âges divers. Ils vivaient dans des conditions qui n'étaient plus adaptées à leur bien-être.
L'opération de sauvetage a impliqué la SPA, mais ses bénévoles n'étaient pas seuls sur cette mission longue et délicate. « Cette intervention a été rendue possible grâce à la mobilisation et à la coordination de nombreux acteurs », indique effectivement l'auteur de la publication Facebook.
De multiples acteurs mobilisés sur ce sauvetage
Les autres protagonistes étaient la municipalité concernée et la maire, qui n'ont pas été citées, la sénatrice Nadine Bellurot, ainsi que les services de l'Etat, dont l'ARS (Agence régionale de santé) et la DDETSPP (Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations).
La Préfète de l'Indre a tenu à saluer le « professionnalisme » et la « réactivité » de la SPA qui a mobilisé ses équipes malgré la canicule.
Ces chiens seront examinés, soignés et réhabilités pour ensuite les proposer à l'adoption et ainsi leur permettre de prendre un nouveau départ dans la vie.
L'info Woopets : pourquoi des chiens ayant vécu en grand nombre peuvent-ils adopter des problèmes comportementaux ?
Lorsqu'ils vivent longtemps en surpopulation, surtout dans un espace ou un environnement inadapté, certains chiens développent des habitudes liées à la compétition pour les ressources (nourriture, couchage, attention humaine). Ils peuvent aussi se montrer plus craintifs face à la nouveauté ou, au contraire, devenir très dépendants de leurs congénères.
Ces comportements ne sont pas une fatalité. Avec un environnement stable, des repères clairs et une approche bienveillante, la majorité des chiens progresse à son rythme et parvient à s'adapter à sa nouvelle vie.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
2 commentaires
marielu a écrit : Auj.
Qu'arrive-t-il au propriétaire de ces 70 chiens ? Va-t-il être soutenu psychologiquement ? Apparemment, ce n'était pas un élevage clandestin, un homme seul, désorienté, a été dépassé par les évènements et n'ayant pas, sans doute, les moyens de stériliser tous ses compagnons. Sa solitude va être effroyable. Bien sûr, il était urgent de donner soins et avenir à tous ces chiens, mais lui, la Préfecture a-t-elle prévu quelque chose ? Ou va-t-on le laisser se suicider dans son coin ? Là encore, apparemment, l'homme n'avait aucune aide de vie, sinon un tel désastre n'aurait pu être atteint. Terrible...
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Invité a écrit : 29 min
Vous avez raison ! Au combien la misère humaine entraîne celle de leurs compagnons.
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