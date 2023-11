Dental Care, des sticks alléchants aux ingrédients naturels pour lutter contre la mauvaise haleine des chiens

La mauvaise haleine ainsi que d’autres problèmes buccaux sont fréquents chez nos amis les toutous. Soucieuse du bien-être des boules de poils, l’entreprise française Marly & Dan a conçu une friandise saine et gourmande pour pallier ces désagréments.

Avec ses bâtonnets Dental Care, la marque Marly & Dan ravira certainement de nombreux propriétaires de chien ! Finie la mauvaise haleine, qui rend parfois les bisous désagréables. Petits et grands quadrupèdes pourront préserver leur santé bucco-dentaire grâce à ces délicieuses friandises.

Ces dernières ont été conçues par des experts dans un atelier français à Boulogne-sur-Mer. Elles se composent de saumon, un précieux mets pour les chiens. En effet, riche en Oméga 3 et nutriments, ce poisson offre un apport considérable en protéines.

D’autres ingrédients 100 % naturels ont été ajoutés à la recette des sticks Dental Care. On retrouve notamment le thé vert et la menthe pour garantir une haleine fraîche. En revanche, vous ne verrez ni colorants, conservateurs ou encore céréales sur l’étiquette. Ceux-ci ont été bannis pour le bien-être de nos animaux.

De la mauvaise haleine aux maladies

Depuis sa création, Marly & Dan apporte des solutions aux problèmes fréquents rencontrés chez les canidés et les chats. Sachant que 75 % des chiens adultes sont confrontés aux gingivites et au tartre, trouver une solution semblait urgent. D’ailleurs, ces soucis, parfois incommodants, ont des conséquences beaucoup plus graves.

En plus de donner mauvaise haleine, ils favorisent le développement de bactéries et provoquent des maladies. Une accumulation de la plaque dentaire, par exemple, facilite le développement de la parodontale. Il s’agit d’une affection qui s’en prend aux tissus dentaires. À terme, il est possible que les dents se déchaussent.

Une solution adaptée à tous les gabarits

Dental Care préserve les toutous de tous ces soucis. Différentes formules existent en fonction de la taille du chien. Elles sont disponibles à partir de 4,49 euros sur le site marly-dan.com ou dans les magasins spécialisés. L’équipe de Marly & Dan se rend aussi dans les refuges pour distribuer des snacks aux animaux dans le besoin. Retrouvez-la sur Facebook et Instagram.

Marly.Dan_FR / Facebook